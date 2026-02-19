ua en ru
Зеленський назвав місце наступних мирних переговорів щодо України

Четвер 19 лютого 2026 03:25
Зеленський назвав місце наступних мирних переговорів щодо України Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів знову відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для британського журналіста Пірса Моргана.

Читайте також: Чи дійшли згоди Україна і РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі і роль Мединського

Під час бесіди глава держави сказав, що вважає гарним той факт, що переговори відбулися саме у Швейцарії.

"Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут. І європейці мають відчувати, що це агресія проти нас і проти Європи", - пояснив президент.

Також Зеленський анонсував, що четвертий раунд переговорів буде теж у Швейцарії, але детальніша інформація стане відома після повернення делегації України.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні", - повідомив глава держави.

