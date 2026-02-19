ua en ru
Без Украины? Зеленский заявил, что США обсуждают с Россией новое соглашение по НАТО

Четверг 19 февраля 2026 09:12
Без Украины? Зеленский заявил, что США обсуждают с Россией новое соглашение по НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американцы и россияне обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Он может касаться вступления Украины в Альянс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией - между НАТО и Россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все", - отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы США обсуждали потенциальное место Украины в НАТО с Киевом, а не только с Москвой.

"Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае мы будем реагировать на неожиданности, если они будут", - добавил глава государства.

Переговоры в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Накануне встречи украинская власть официально анонсировала, что планирует поговорить о том, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня. Также Киев поднял тему "энергетического перемирия".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе двухдневных переговоров в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке. В то же время он отметил, что обсуждение политических вопросов были сложными.

Кроме того, Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако РФ пытается их затянуть.

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось уточнить часть вопросов. Он также рассказал о следующем этапе.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, "разговор был непростым, но важным".

Позже в МИД Украины анонсировали, что Киев и Москва уже договорились о новом раунде переговоров. Эту же договоренность подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский.

В то же время Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану анонсировал, что четвертый раунд переговоров снова будет в Швейцарии. Кроме того, он заявил, что хотел бы встречи до конца февраля.

