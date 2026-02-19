Без Украины? Зеленский заявил, что США обсуждают с Россией новое соглашение по НАТО

Американцы и россияне обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Он может касаться вступления Украины в Альянс.

"Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией - между НАТО и Россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все", - отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы США обсуждали потенциальное место Украины в НАТО с Киевом, а не только с Москвой.

"Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае мы будем реагировать на неожиданности, если они будут", - добавил глава государства.