Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: чи визначені дата і місце
Україна та Росія вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу для журналістів.
"Є принципова домовленість про наступну зустріч (щодо миру з РФ - ред.). Але деталі та дати розкривати зі зрозумілих причин - не будемо", - сказав він.
Тихий додав, що, більше деталей з'явиться після повернення переговорної групи, яка надасть більш детальний звіт президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів, які там відбувалися.
Переговори у Женеві
Нагадаємо, попередні раунди переговорів за участі України, США та РФ відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Країни не змогли досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.
За словами президента України Володимира Зеленського, у ході дводенних переговорів 17-18 лютого у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці, проте обговорення політичних питань були складними.
Крім того, він заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.
Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві.
Водночас секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.
