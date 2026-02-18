Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: чи визначені дата і місце

Україна та Росія вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу для журналістів.

Тихий додав, що, більше деталей з'явиться після повернення переговорної групи, яка надасть більш детальний звіт президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів, які там відбувалися.

"Є принципова домовленість про наступну зустріч (щодо миру з РФ - ред.). Але деталі та дати розкривати зі зрозумілих причин - не будемо", - сказав він.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, попередні раунди переговорів за участі України, США та РФ відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Країни не змогли досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.

За словами президента України Володимира Зеленського, у ході дводенних переговорів 17-18 лютого у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці, проте обговорення політичних питань були складними.

Крім того, він заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.

Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві.

Водночас секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.

Що відомо про другий день переговорів у Женеві та чим закінчилася перша зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.