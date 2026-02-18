ua en ru
Головна » Новини » Політика

Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: чи визначені дата і місце

Україна, Середа 18 лютого 2026 14:46
Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: чи визначені дата і місце Фото: Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко, Роман Кот

Україна та Росія вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу для журналістів.

Читайте також: Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків

"Є принципова домовленість про наступну зустріч (щодо миру з РФ - ред.). Але деталі та дати розкривати зі зрозумілих причин - не будемо", - сказав він.

Тихий додав, що, більше деталей з'явиться після повернення переговорної групи, яка надасть більш детальний звіт президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів, які там відбувалися.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, попередні раунди переговорів за участі України, США та РФ відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Країни не змогли досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.

За словами президента України Володимира Зеленського, у ході дводенних переговорів 17-18 лютого у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці, проте обговорення політичних питань були складними.

Крім того, він заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.

Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві.

Водночас секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.

Що відомо про другий день переговорів у Женеві та чим закінчилася перша зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Україна Мирні переговори
