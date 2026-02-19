ua en ru
Зеленський про вступ до НАТО: Україна все виконала, рішення за Альянсом

Четвер 19 лютого 2026 07:30
Зеленський про вступ до НАТО: Україна все виконала, рішення за Альянсом Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Україна зробила все можливе для вступу до НАТО і тепер остаточне слово тільки за партнерами. При цьому будь-які рішення США та Росії щодо членства України в Альянсі не мають права обговорюватись без участі Києва.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Пірсу Моргану.

Читайте також: Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з Росією, - WSJ

"Ми вже зробили те, що мали зробити. Ми сказали, що хочемо і готові бути частиною НАТО, бути сильною частиною та зміцнювати всіх союзників. Що ми можемо зробити більше? Нічого. А тепер м'яч на боці наших партнерів, країн НАТО", - сказав президент.

Він також заявив: якщо Вашингтон та Москва обговорюють будь-які рішення щодо статусу України в НАТО, це повинно здійснюватись тільки за участі України.

"Сполучені Штати, попередня адміністрація та ця адміністрація не бачать, вони не бачать нас у НАТО. Будьмо відвертими. І вони це кажуть, але це не означає, що в майбутньому України не буде (в НАТО - ред.). Але знову ж таки, це не від нас залежить", - додав Зеленський.

Як відомо, однією з так званих червоних ліній Росії у мирних переговорах є невступ України в НАТО,. Також Москва наполягає, щоб на території України не було ніякої військової присутності країн-членів Альянсу.

При цьому генсек НАТО Марк Рютте визнав - Росія залишиться загрозою для Альянсу навіть у разі заключення миру з Україною.

