ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мир міг бути вже близько? Зеленський назвав того, хто гальмує переговори

Середа 18 лютого 2026 12:06
UA EN RU
Мир міг бути вже близько? Зеленський назвав того, хто гальмує переговори Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Переговори України та Росії у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте країна-агресорка намагається їх затягнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Переговори у Женеві: що відомо про другий день зустрічі України, США та РФ

"Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап", - зазначив він.

Зеленський розповів, що поставив українській делегації чітке завдання - зробити все, щоб перемовини з РФ були результативними та збільшували шанси для мирних рішень. Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме - кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

Участь Європи у переговорах

"Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат", - наголосив президент.

Він також повідомив, що вчора, 17 лютого, переговори відбулися між українськими, американськими й російськими представниками щодо військових та військово-політичних питань.

Зеленський додав, що делегації України та США зустрічались з представниками Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, попередні раунди переговорів за участі України, США та країни-агресорки відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Сторонам не вдалося досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.

У Женеві російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Крім того, до її складу входить керівник ГРУ Ігор Костюков, а загалом чисельність росіян на переговорах, згідно з даними ЗМІ, перевищує 15 осіб.

Україну представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та інші члени делегації.

США представляють Джаред Кушнер, спецпосланець Стів Віткофф, міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл.

Також у Кремлі заявляли, що порядок денний у Женеві буде ширшим і включатиме територіальне питання. При цьому Україна хоче досягти руху щодо енергетичного перемир’я та гуманітарних домовленостей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Женева Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"
Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"