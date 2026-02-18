Мир міг бути вже близько? Зеленський назвав того, хто гальмує переговори

Переговори України та Росії у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте країна-агресорка намагається їх затягнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап", - зазначив він.

Зеленський розповів, що поставив українській делегації чітке завдання - зробити все, щоб перемовини з РФ були результативними та збільшували шанси для мирних рішень. Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме - кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

Участь Європи у переговорах

"Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат", - наголосив президент.

Він також повідомив, що вчора, 17 лютого, переговори відбулися між українськими, американськими й російськими представниками щодо військових та військово-політичних питань.

Зеленський додав, що делегації України та США зустрічались з представниками Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії.