Буданов зробив першу заяву про результати переговорів у Женеві

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву після завершення чергового раунду перемовин України та РФ. Він зазначив, що "розмова була непростою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова в Telegram .

" Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою ", - зазначив Буданов.

Керівник ОП, який входить до складу переговорної групи зі США та РФ повідомив, що українська команда готується до перемовин вже найближчим часом.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, в українському МЗС повідомили, що Україна та Росія вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру. Водночас жодних подробиць щодо дати та місця їх проведення подробиці не надано.

Попередні раунди переговорів за участі України, США та РФ відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Країни не змогли досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у ході дводенних переговорів 17-18 лютого у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці. Водночас він зауважив, що обговорення політичних питань були складними.

Крім того, Зеленський заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.

Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві.

Секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.

