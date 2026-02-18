Умєров назвав наступний етап переговорів: що готують для Зеленського та Путіна

Під час переговорів України, США та Росії у Женеві вдалося уточнити частину питань. Наступний етап - досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це секретар РНБО України та голова української делегаії Рустем Умєров розповів під час спілкування з журналістами.

За його словами, у межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині - триває додаткове узгодження.

"Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей", - розповів Умєров.

Він зазначив, що наступний етап - досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

"Наша задача - підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна - справедливий і стійкий мир", - наголосив секретар РНБО.