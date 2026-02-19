Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)

Після критичних підтоплень на тлі злив в Україну впродовж ночі прийшли мороз і снігопади. Стихія "накрила" різні області, а з її наслідками доводиться боротись не лише комунальникам, але й пересічним українцям.

Докладніше про найбільш відчутні наслідки негоди у різних областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Температурні "гойдалки" : після злив і підтоплень у більшість областей прийшли морози та снігопади, що перетворило дороги на суцільну ковзанку.

: після злив і підтоплень у більшість областей прийшли морози та снігопади, що перетворило дороги на суцільну ковзанку. Раптовий блекаут : у деяких областях без світла залишились десятки населених пунктів - через обледеніння та обриви дротів. Місцями спостерігається "деревопад".

: у деяких областях без світла залишились десятки населених пунктів - через обледеніння та обриви дротів. Місцями спостерігається "деревопад". Зміни у навчанні : у Кременчуці через аномальні опади школи переходять на "дистанційку".

: у Кременчуці через аномальні опади школи переходять на "дистанційку". Небезпека для водіїв і пішоходів : комунальні служби працюють у посиленому режимі, проте на дорогах все одно небезпечно - перші ДТП вже ускладнюють подальший рух.

: комунальні служби працюють у посиленому режимі, проте на дорогах все одно небезпечно - перші ДТП вже ускладнюють подальший рух. Зміни для пасажирів : в деяких населених пунктах через негоду може бути частково призупинено рух певних видів громадського транспорту.

: в деяких населених пунктах через негоду може бути частково призупинено рух певних видів громадського транспорту. Обмеження на кордоні: у зв'язку з ускладненням погодних умов та значними опадами рух дозволено лише для легкових автомобілів у пункті пропуску "Ісакча" ("Орлівка") - на українсько-румунському кордоні.

Київ

У столиці, згідно з інформацією Київської міської державної адміністрацї, триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу (задіяні 280 одиниць спецтехніки комунальної корпорації "Київавтодор").

Уточнюється, що першочергово очищають:

головні магістралі;

мости та шляхопроводи;

спуски і підйоми;

підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

Також⁠ задіяні 166 працівників "Київавтодору" у складі 28 бригад із ручного прибирання.

Вони розчищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони (де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка).

Тим часом на прибудинкових територіях сніг розчищають понад 2 839 працівників керуючих компаній (задіяно також 93 одиниці техніки).

У парках і скверах Києва доріжки очищають "зеленбудівці" (залучено 67 одиниць спеціалізованої техніки та 686 працівників).

Сніг прибирають у різних куточках Києва (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Наголошується, що на дорогах - досі ожеледиця, тож водіям і пішоходам потрібно бути максимально уважними й обережними.

Публікація КМДА про ситуацію в місті станом ранок 19 лютого (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Попри всі перестороги, на дорогах Києва вже фіксують дорожньо-транспортні пригоди, які ще більше ускладнюють рух транспорту.

Так, наприклад, у зв'язку з ДТП на вулиці Межигірській, був ускладнений рух у напрямку вулиці Новокостянтинівської.

Правоохоронці повідомили про ДТП на вулиці Межигірській (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Полтава

Про ситуацію в Полтаві розповіла зранку секретар міськради та в.о. Полтавського міського голови Катерина Ямщикова.

Вона повідомила, що "зима не перестає підкидати виклики", тож "ніч видалася для комунальників дуже складною".

Так, опади в місті розпочалися ще о 14:00 попередньої доби (18 лютого) і тривають донині (19 лютого).

Спочатку був дощ, який перейшов у льодяну крупу. Потім:

інтенсивна злива (з 22:30 до 03:00), яка спричинила значні підтоплення на основних магістралях (в окремих місцях рівень води сягав 40-50 см );

); інтенсивний сніг.

Ямщикова уточнила, що в місті було задіяно понад 30 одиниць техніки та понад 360 працівників.

"За ніч ліквідовано понад 50 критичних підтоплень на проїзній частині", - наголосила вона.

Повідомляється також, що через обмерзання ліній тимчасово відсутній рух тролейбусів по вул. Сінна, с. Розсошенці, Склозавод, Інститут зв'язку.

"Важливе прохання: плануйте сьогодні свій день із запасом часу, враховуйте погодні умови та не залишайте авто в місцях, які ускладнюють роботу техніки", - звернулась до людей очільниця Полтави.

Публікація Ямщикової про ситуацію в Полтаві станом на ранок 19 лютого (скриншот: t.me/kateryna_yamshchikova)

Ямщикова повідомила також, що попри складні погодні умови та тимчасову зупинку тролейбусів на окремих ділянках, транспортна система міста продовжує працювати.

Уточнюється, що на маршрутах громади курсує 151 автобус.

"Там, де рух електротранспорту обмежений через обмерзання контактної мережі, основне навантаження взяли на себе приватні перевізники. Транспорт працює у режимі постійного руху, без відстоїв на кінцевих зупинках та тривалих перерв", - розповіла посадовиця.

Транспортне сполучення в Полтаві (скриншот: t.me/kateryna_yamshchikova)

Крім того, вона повідомила, що через різке обледеніння, значну вагу льоду на гілках та пориви вітру в громаді почастішали випадки деревопаду.

"Зафіксовано 12 випадків падіння великих гілок. Фахівці КП "Декоративні культури" працюють у посиленому режимі", - поділилась Ямщикова.

Уточнюється, що бригади "оперативно виїжджають на місця, проводять розпилювання та прибирають рештки деревини, щоб звільнити проїжджі частини та тротуари".

У Полтаві фіксують падіння великих гілок дерев (фрагмент публікації: t.me/kateryna_yamshchikova)

Кременчук

У Кременчуці тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків сильного снігопаду.

Всі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі (за дорученням міської влади), щоб якомога швидше забезпечити безпечний рух транспорту.

"До прибирання міста залучено значну кількість спеціалізованої техніки. Наразі на вулицях працюють 34 снігоприбиральні машини з відвалами комунального підприємства КП "КАТП 1628", а також бригади ручного прибирання", - розповіли на сторінці "Кременчук.Офіційний" у Facebook.

Кременчук засипало снігом (фото: facebook.com/kremenchuk.official)

Уточнюється, що комунальники очищають від снігу основні магістралі, вулиці з інтенсивним рухом, заїзди у двори, пішохідні зони та зупинки громадського транспорту.

При цьому особливу увагу приділяють забезпеченню безперешкодного проїзду до лікарень, закладів екстреної медичної допомоги, пожежних частин та інших об'єктів критичної інфраструктури - щоб екстрені служби могли оперативно реагувати на виклики.

Тим часом мешканців міста закликають не залишати свої автівки обабіч міських доріг - щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Наголошується, що зі вчорашнього дня (18 лютого) у Кременчуці випала аномальна кількість опадів, але "місто працює 24/7 для комфорту та безпеки жителів".

Бригади ручного прибирання борються зі снігом у важкодоступних місцях (скриншот: facebook.com/kremenchuk.official)

Повідомляється також, що сьогодні, 19 лютого, частина шкіл у Кременчуці працює дистанційно через сильний снігопад на вулиці.

Тим часом завтра, 20 лютого, на дистанційний формат навчання будуть переведені всі школи міста.

"Через аномальні погодні умови, які можуть продовжитися й завтра, рішення про дистанційне навчання прийняли для безпеки дітей", - пояснили місцевим мешканцям.

Кременчуцькі школярі переходять на дистанційне навчання (скриншот: facebook.com/kremenchuk.official)

Полтавська область

Окрім Полтави та Кременчука, снігом засипало й інші локації у Полтавській області.

Голова Полтавської обласної державної (військової) адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що над усуненням наслідків негоди всі служби працюють ще відучора і 24/7.

"Для розчищення доріг державного значення задіяно 105 одиниць техніки та 131 працівник. Використано понад 3500 тонн протиожеледної суміші. Від снігу та снігової каші розчищено майже 14 тис. км дорожнього покриття", - розповів посадовець.

На місцевих дорогах, за його словами, працюють 80 одиниць спецтехніки та 96 працівників (за цей період використали 622,5 тонни протиожеледних матеріалів та розчистили 2841,5 км автошляхів).

При цьому найскладніша ситуація спостерігається безпосередньо в громадах.

"Більшість - справляється із ліквідацією наслідків негоди, в окремих населених пунктах - ситуація незадовільна. Усі служби - на постійному контакті з громадами та поліцією. Підрядні організації залучаються оперативно, реагують на кожне звернення", - додав Дяківнич.

Миколаїв та область

У Миколаєві ускладнення погодних умов спостерігалось ще з 18 лютого.

У КП ММР "Миколаївелектротранс" розповіли, що через крижаний дощ та зниження температури повітря відбувалось швидке обмерзання дорожнього покриття, тротуарів і контактної мережі.

Утворювалась ожеледиця, що значно ускладнює рух транспорту.

Сьогодні зранку стало відомо, що негода спричинила пошкодження контактної мережі, тож у нічний час дві бригади енергослужби КП "Миколаївелектротранс" працювали над їх усуненням.

Уточнюється, що за ніч було ліквідовано шість обривів у різних районах міста.

Для очищення контактної мережі було залучено також 3 тролейбуси та 2 трамваї.

"Усі необхідні роботи виконано, щоб зранку електротранспорт вчасно вийшов на лінію та забезпечив стабільні перевезення пасажирів. Станом на ранок на маршрутах міста працюють 52 тролейбуси та 20 трамваїв", - додали у комунальному підприємстві.

Тим часом згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", через негоду - зокрема поривчастий вітер та обледеніння - в області зафіксували десятки аварійних заявок.

Уточнюється, що без електропостачання залишаються близько 200 населених пунктів.

Громадянам розповіли також, що в деяких районах проїзд до місць аварій - ускладнений, а подекуди - тимчасово відсутній (що також впливає на швидкість проведення відновлювальних робіт).

Аварійні відключення світла - в окремих громадах Миколаївській області (скриншот: facebook.com/energy.mk.ua)

Херсон

Начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько повідомив, що працівники КП "Парки Херсона" та "Міське дорожнє управління" відранку працюють над тим, щоб мінімізувати для містян наслідки негоди.

Уточнюється, що вулиці посипані піском, від снігу розчищаються тротуари та зупинки громадського транспорту.

Крім того, працівники комунального підприємства "Парки Херсона" розпилюють і прибирають дерева та гілки, які впали вночі через пориви вітру й снігопад (працюють на чотирьох локаціях).

Кіровоградська область

Голова Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації Андрій Райкович повідомив, що через складні погодні умови від електропостачання на Кіровоградщині відключено:

11 населених пунктів - повністю;

2 населених пункти - частково.

Водночас він зауважив, що енергетики приступають до відновлювальних робіт, щоб якнайшвидше повернути людям світло.

Посадовець повідомив також, що на дорогах області станом на ранок 19 лютого працює 118 одиниць спецтехніки.

"Дорожники працюють безперервно, щоб забезпечити проїзд основними автошляхами. Прошу всіх бути обережними на дорогах, за можливості утриматися від далеких поїздок", - наголосив він.

Публікація Райковича (скриншот: facebook.com/andriy.raykovich)

Тим часом голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко розповів, що там випало більше 30 сантиметрів снігу.

"Вночі йшов значний сніг, місцями з дощем, хуртовина. На дорогах ожеледиця", - поділився він.

Посадовець додав, що з огляду на таку ситуацію, зранку рух комунальних автобусів було призупинено.

"Автобуси курсують на маршрутах №15 на Перемогу", - уточнив Кузьменко.

Насамкінець він зауважив, що комунальні служби громади працюють у посиленому режимі та попросив людей "бути обережними на дорогах і, за можливості, утриматися від поїздок без нагальної потреби".

Публікація Кузьменка (скриншот: facebook.com/s.kuzmenko.official)

Чернігівська область

У Чернігівській області за ніч також випало місцями чимало снігу.

Так, про сніговий апокаліпсис повідомили у Прилуках.

"Пересування містом наразі краще мінімізувати або взагалі уникати. Дороги й тротуари - суцільна ковзанка: лід, присипаний шаром снігу, перетворює все місто на пастку для водіїв і пішоходів", - поділились автори Telegram-каналу "Прилуки Оперативні".

Уточнюється, що "жодної вулиці, де можна було б комфортно проїхати чи пройти, по суті немає", адже "люди ковзають, авто буксують, громадський транспорт рухається з перебоями".

"Будьте обережні. Якщо є можливість - залишайтесь вдома. Якщо вже виїхали - знижуйте швидкість та тримайте дистанцію", - порадили водіям і пішоходам.

Фрагмент публікації Telegram-каналу (скриншот: t.me/priluki)

Повідомляється також, що "на значній кількості вулиць у Прилуках утворилися затори" (навіть на центральному перехресті - люди штовхають машини).

Сумська область

Чимало снігу насипало місцями і в Сумській області.

Так, наприклад, про суттєві опади повідомляє Підлипненський старостинський округ (який включає села Підлипне, Калинівка та Лобківка) у Конотопському районі.

"Знову снігопад, ще складніше ніж кілька днів тому. Ситуація ускладнюється щогодини, техніка працює без зупину, але обсяг робіт надвеликий і не зменшується", - повідомили громадянам.

Місцевих мешканців попросили з розумінням ставитись до ситуації, що склалась, а також утриматись (за можливості) від поїздок приватним транспортом - щоб не створювати аварійних ситуацій на й без того складних ділянках доріг.

"Першочергово чистяться дороги, якими курсує громадський транспорт. Це необхідність для забезпечення життєдіяльності громади. Жоден маршрут нашого округу не був зупинений", - йдеться у публікації округу у Facebook.

Крім того, людей закликали допомагати один одному й самим собі.

"Сьогодні кожна пара рук, і кожна додаткова лопата в них мають значення, тому розчистіть біля своїх дворів, та допоможіть тим, хто не може по сусідству. Громада це не про очікування, це про відповідальність", - наголошується у дописі.

Публікація щодо ситуації у громаді (скриншот: facebook.com/pso.konotop)

Обмеження на українсько-румунському кордоні

Про тимчасові обмеження для деякого транспорту на українсько-румунському кордоні повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Так, за інформацією прикордонної поліції Румунії, у зв'язку з ускладненням погодних умов та значними опадами тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень у пункті пропуску "Ісакча".

Уточнюється, що він - суміжний з українським пунктом пропуску "Орлівка".

Рух дозволено лише для легкових автомобілів.

"Просимо водіїв та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково", - зауважили у ДПСУ.

Публікація ДПСУ (скриншот: t.me/DPSUkr)

Що відомо про ситуацію на трасі "Одеса - Рені"

Про ситуацію на трасі "Одеса - Рені", рух якою напередодні частково обмежували через ускладнення погодніх умов, також розповіли у прес-службі ДПСУ.

"Міжнародним перевізникам: трасу "Одеса - Рені" відкрито, черг немає. Обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту трасою "Одеса - Рені" зняті", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що (відповідно до інформації Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області) з 07:00 19 лютого 2026 року знято обмеження та відновлено рух для проїзду вантажних автомобілів і пасажирського транспорту на автодорозі M-15 "Одеса - Рені" (на місто Бухарест), км 11+920 - км 308+000.

"Рух до та з пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" для зазначеної категорії транспортних засобів відновлено", - зауважили у ДПСУ.

Публікація ДПСУ про ситуацію на трасі (скриншот: t.me/DPSUkr)