Мільярди для "1000 годин українського контенту": на що можна отримати гроші від держави

Головне: Мета програми : створити конкурентний український культурний продукт.

: створити конкурентний український культурний продукт. Користь : якісна альтернатива російському (ворожому) контенту та формування сильного українського інформаційного середовища.

: якісна альтернатива російському (ворожому) контенту та формування сильного українського інформаційного середовища. Види продукції : ініціатива охоплює широкий спектр напрямів - від музики, ігрових і документальних фільмів чи серіалів до відеороликів у соцмережах.

: ініціатива охоплює широкий спектр напрямів - від музики, ігрових і документальних фільмів чи серіалів до відеороликів у соцмережах. Терміни : прийом заявок стартує на початку квітня і триватиме до червня 2026 року.

: прийом заявок стартує на початку квітня і триватиме до червня 2026 року. Бюджет : на реалізацію президентської ініціативи заклали майже 4 млрд гривень.

: на реалізацію президентської ініціативи заклали майже 4 млрд гривень. Окремий акцент: на розвитку культурних і креативних індустрій як частини економіки.

Що повинно змінитись й навіщо

Українцям розповіли, що Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".

Така ініціатива:

реалізується Мінкультом;

передбачає підтримку митців і креаторів (через відкриті конкурси).

"Наше завдання - наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культуру і стійкість суспільства", - наголосила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

Необхідно також, за її словами:

створити альтернативу російському контенту ;

; сформувати українське інформаційне середовище для зростання та становлення молоді.

Засідання урядовців (фото: mincult.gov.ua)

Які напрями охоплює програма

Згідно з інформацією Мінкульту, в цілому ініціатива охоплює широкий спектр напрямів:

ігрові фільми та серіали;

неігрові документальні фільми та серіали;

анімаційні фільми та серіали;

фільми для дитячої аудиторії;

сучасна музика;

перформативне мистецтво;

візуальне мистецтво;

аудіовізуальні шоу;

відеоролики для соціальних мереж.

Бережна зауважила, що така програма "стимулюватиме розвиток культурних і креативних індустрій, як важливого сектору економіки".

"Через інвестиції, створення робочих місць і розвиток ринку", - пояснила вона.

Як все працюватиме й коли подавати заявки

У Мінкульті повідомили, що програма працюватиме через відкриті конкурси та відбір:

за чіткими правилами;

за експертною оцінкою;

за публічним пітчингом.

Подати заявки для участі в ній можна буде вже з 3 квітня 2026 року.

А триватиме прийом заявок - до червня.

Чим важлива президентська ініціатива

Наприкінці вересня 2025 року президент Володимир Зеленський анонсував "виробничу" програму "1000 годин українського контенту".

За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, глава держави не тільки звернувся до уряду з відповідною ініціативою, але й закликав передбачити на це відповідне фінансування.

Згідно із затверденим Кабінетом міністрів на 2026 рік бюджетом, на реалізацію президентської ініціативи заклали майже 4 млрд гривень (із передбачених для Міністерства культури 16,1 млрд гривень).

"Навіть під час повномасштабної війни частина українців, зокрема молодь, продовжує споживати російський культурний продукт - переважно через звичку, вплив середовища та нестачу якісної української альтернативи", - нагадали в міністерстві.

При цьому дослідження Gradus Research показує, що "вибір контенту визначається передусім його якістю, доступністю та емоційною близькістю".

Отже, ключова мета програми - створити конкурентний український культурний продукт, який буде цікавим і затребуваним (йдеться не лише про обмеження ворожого впливу, а й про формування українського сильного культурного середовища).

Окремий акцент - розвиток культурних і креативних індустрій як частини економіки, адже програма має стимулювати:

інвестиції;

створення робочих місць;

зростання ринку.

"Інвестування в культурний продукт сьогодні - це інвестиція в цінності, ідентичність і безпеку держави", - підсумували у Міністерстві культури.