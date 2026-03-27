UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Мільярди для "1000 годин українського контенту": на що можна отримати гроші від держави

15:46 27.03.2026 Пт
4 хв
Термін подання заявок важливо не проґавити
aimg Ірина Костенко
У конкурсах можуть взяти участь різні спеціалісти (фото ілюстративне: Getty Images)

Кабінет міністрів затвердив президентську ініціативу підтримки національного культурного продукту. Йдеться про так звані "1000 годин українського контенту".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства культури України.

Головне:

  • Мета програми: створити конкурентний український культурний продукт.
  • Користь: якісна альтернатива російському (ворожому) контенту та формування сильного українського інформаційного середовища.
  • Види продукції: ініціатива охоплює широкий спектр напрямів - від музики, ігрових і документальних фільмів чи серіалів до відеороликів у соцмережах.
  • Терміни: прийом заявок стартує на початку квітня і триватиме до червня 2026 року.
  • Бюджет: на реалізацію президентської ініціативи заклали майже 4 млрд гривень.
  • Окремий акцент: на розвитку культурних і креативних індустрій як частини економіки.

Що повинно змінитись й навіщо

Українцям розповіли, що Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".

Така ініціатива:

  • реалізується Мінкультом;
  • передбачає підтримку митців і креаторів (через відкриті конкурси).

"Наше завдання - наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культуру і стійкість суспільства", - наголосила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

Необхідно також, за її словами:

  • створити альтернативу російському контенту;
  • сформувати українське інформаційне середовище для зростання та становлення молоді.

Засідання урядовців (фото: mincult.gov.ua)

Які напрями охоплює програма

Згідно з інформацією Мінкульту, в цілому ініціатива охоплює широкий спектр напрямів:

  • ігрові фільми та серіали;
  • неігрові документальні фільми та серіали;
  • анімаційні фільми та серіали;
  • фільми для дитячої аудиторії;
  • сучасна музика;
  • перформативне мистецтво;
  • візуальне мистецтво;
  • аудіовізуальні шоу;
  • відеоролики для соціальних мереж.

Бережна зауважила, що така програма "стимулюватиме розвиток культурних і креативних індустрій, як важливого сектору економіки".

"Через інвестиції, створення робочих місць і розвиток ринку", - пояснила вона.

Як все працюватиме й коли подавати заявки

У Мінкульті повідомили, що програма працюватиме через відкриті конкурси та відбір:

  • за чіткими правилами;
  • за експертною оцінкою;
  • за публічним пітчингом.

Подати заявки для участі в ній можна буде вже з 3 квітня 2026 року.

А триватиме прийом заявок - до червня.

Чим важлива президентська ініціатива

Наприкінці вересня 2025 року президент Володимир Зеленський анонсував "виробничу" програму "1000 годин українського контенту".

За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, глава держави не тільки звернувся до уряду з відповідною ініціативою, але й закликав передбачити на це відповідне фінансування.

Згідно із затверденим Кабінетом міністрів на 2026 рік бюджетом, на реалізацію президентської ініціативи заклали майже 4 млрд гривень (із передбачених для Міністерства культури 16,1 млрд гривень).

"Навіть під час повномасштабної війни частина українців, зокрема молодь, продовжує споживати російський культурний продукт - переважно через звичку, вплив середовища та нестачу якісної української альтернативи", - нагадали в міністерстві.

При цьому дослідження Gradus Research показує, що "вибір контенту визначається передусім його якістю, доступністю та емоційною близькістю".

Отже, ключова мета програми - створити конкурентний український культурний продукт, який буде цікавим і затребуваним (йдеться не лише про обмеження ворожого впливу, а й про формування українського сильного культурного середовища).

Окремий акцент - розвиток культурних і креативних індустрій як частини економіки, адже програма має стимулювати:

  • інвестиції;
  • створення робочих місць;
  • зростання ринку.

"Інвестування в культурний продукт сьогодні - це інвестиція в цінності, ідентичність і безпеку держави", - підсумували у Міністерстві культури.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
