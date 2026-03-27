В Украине утвердили программу "1000 часов контента": когда подавать заявки и какие направления

Кабинет министров утвердил президентскую инициативу поддержки национального культурного продукта. Речь идет о так называемых "1000 часов украинского контента".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.
Украинцам рассказали, что Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".
"Наша задача - наполнить информационное пространство украинскими историями, усилить культуру и устойчивость общества", - подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная.
Бережная отметила, что такая программа "будет стимулировать развитие культурных и креативных индустрий, как важного сектора экономики".
"Через инвестиции, создание рабочих мест и развитие рынка", - объяснила она.
Подать заявки для участия в ней можно будет уже с 3 апреля 2026 года.
А продлится прием заявок - до июня.
В конце сентября 2025 года президент Владимир Зеленский анонсировал "производственную" программу "1000 часов украинского контента".
По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, глава государства не только обратился к правительству с соответствующей инициативой, но и призвал предусмотреть на это соответствующее финансирование.
Согласно утвержденному Кабинетом министров на 2026 год бюджету, на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен (из предусмотренных для Министерства культуры 16,1 млрд гривен).
"Даже во время полномасштабной войны часть украинцев, в частности молодежь, продолжает потреблять российский культурный продукт - преимущественно из-за привычки, влияния среды и недостатка качественной украинской альтернативы", - напомнили в министерстве.
При этом исследование Gradus Research показывает, что "выбор контента определяется прежде всего его качеством, доступностью и эмоциональной близостью".
Следовательно, ключевая цель программы - создать конкурентный украинский культурный продукт, который будет интересным и востребованным (речь идет не только об ограничении враждебного влияния, но и о формировании украинской сильной культурной среды).
"Инвестирование в культурный продукт сегодня - это инвестиция в ценности, идентичность и безопасность государства", - подытожили в Министерстве культуры.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине взялись за создание механизма, который позволит изъять из обращения издательскую продукцию страны-агрессора, и рассказывали, о каких книгах идет речь - исчезнет ли литература на русском совсем.
Между тем Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и объяснила, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.
Читайте также, как предлагают увеличить штрафы за нарушение языкового закона.