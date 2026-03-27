В Украине утвердили программу "1000 часов контента": когда подавать заявки и какие направления

15:46 27.03.2026 Пт
4 мин
На создание украинского продукта планируют потратить миллиарды гривен
aimg Ирина Костенко
В конкурсах могут принять участие разные специалисты (фото иллюстративное: Getty Images)

Кабинет министров утвердил президентскую инициативу поддержки национального культурного продукта. Речь идет о так называемых "1000 часов украинского контента".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

Главное:

  • Цель программы: создать конкурентный украинский культурный продукт.
  • Польза: качественная альтернатива российскому (враждебному) контенту и формирование сильной украинской информационной среды.
  • Виды продукции: инициатива охватывает широкий спектр направлений - от музыки, игровых и документальных фильмов или сериалов до видеороликов в соцсетях.
  • Сроки: прием заявок стартует в начале апреля и продлится до июня 2026 года.
  • Бюджет: на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен.
  • Отдельный акцент: на развитии культурных и креативных индустрий как части экономики.

Что должно измениться и зачем

Украинцам рассказали, что Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".

Такая инициатива:

  • реализуется Минкультом;
  • предусматривает поддержку художников и креаторов (через открытые конкурсы).

"Наша задача - наполнить информационное пространство украинскими историями, усилить культуру и устойчивость общества", - подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Необходимо также, по ее словам:

  • создать альтернативу российскому контенту;
  • сформировать украинскую информационную среду для роста и становления молодежи.

Заседание чиновников (фото: mincult.gov.ua)

Какие направления охватывает программа

Согласно информации Минкульта, в целом инициатива охватывает широкий спектр направлений:

  • игровые фильмы и сериалы;
  • неигровые документальные фильмы и сериалы;
  • анимационные фильмы и сериалы;
  • фильмы для детской аудитории;
  • современная музыка;
  • перформативное искусство;
  • визуальное искусство;
  • аудиовизуальные шоу;
  • видеоролики для социальных сетей.

Бережная отметила, что такая программа "будет стимулировать развитие культурных и креативных индустрий, как важного сектора экономики".

"Через инвестиции, создание рабочих мест и развитие рынка", - объяснила она.

Как все будет работать и когда подавать заявки

В Минкульте сообщили, что программа будет работать через открытые конкурсы и отбор:

  • по четким правилам;
  • по экспертной оценке;
  • по публичному питчингу.

Подать заявки для участия в ней можно будет уже с 3 апреля 2026 года.

А продлится прием заявок - до июня.

Чем важна президентская инициатива

В конце сентября 2025 года президент Владимир Зеленский анонсировал "производственную" программу "1000 часов украинского контента".

По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, глава государства не только обратился к правительству с соответствующей инициативой, но и призвал предусмотреть на это соответствующее финансирование.

Согласно утвержденному Кабинетом министров на 2026 год бюджету, на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен (из предусмотренных для Министерства культуры 16,1 млрд гривен).

"Даже во время полномасштабной войны часть украинцев, в частности молодежь, продолжает потреблять российский культурный продукт - преимущественно из-за привычки, влияния среды и недостатка качественной украинской альтернативы", - напомнили в министерстве.

При этом исследование Gradus Research показывает, что "выбор контента определяется прежде всего его качеством, доступностью и эмоциональной близостью".

Следовательно, ключевая цель программы - создать конкурентный украинский культурный продукт, который будет интересным и востребованным (речь идет не только об ограничении враждебного влияния, но и о формировании украинской сильной культурной среды).

Отдельный акцент - развитие культурных и креативных индустрий как части экономики, ведь программа должна стимулировать:

  • инвестиции;
  • создание рабочих мест;
  • рост рынка.

"Инвестирование в культурный продукт сегодня - это инвестиция в ценности, идентичность и безопасность государства", - подытожили в Министерстве культуры.

