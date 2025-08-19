Робота з житлом, навчання й бізнес-гранти: як ВПО отримати реальну допомогу вже зараз

Державна служба зайнятості надає комплексну підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) - допомагає українцям не лише знайти роботу, але й опанувати нові професійні навички, розвинути власні бізнес-ідеї та адаптуватися до змін на ринку праці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Комплексна допомога ВПО: як скористатися

Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, від початку 2025 року її послугами вже скористалися 69 тисяч ВПО.

Для отримання комплексної допомоги потрібно скористатися відповідним сервісом "Єдине вікно" на сайті ДСЗ.

Там зібрані всі організації-партнери Служби зайнятості, готові допомогти людям:

з матеріальною підтримкою;

з юридичною підтримкою;

з психологічною підтримкою;

з відновленням документів.

Підтримка ВПО: що саме пропонують українцям

Перш за все, Служба зайнятості пропонує ВПО тисячі актуальних вакансій. У тому числі - з житлом.

Уточнюється, що завдяки сучасним цифровим сервісам ДСЗ пошук роботи став доступнішим і зручнішим, адже вакансії можна шукати самостійно через:

Єдиний портал;

мобільний застосунок ДСЗ.

"Якщо ж потрібна допомога - фахівці Служби готові надати індивідуальний супровід і підібрати оптимальні варіанти працевлаштування", - пояснили громадянам.

ВПО, зареєстровані як безробітні, можуть безкоштовно пройти професійне навчання (підготовку) у 8 Центрах професійно-технічної освіти Служби зайнятості.

"Можна отримати одну зі 100 робітничих професій або пройти навчання за більш ніж 460 освітніми програмами", - уточнили у ДСЗ.

Тим часом внутрішньо переміщені українці з професійно-технічною або вищою освітою, які не мають статусу безробітного, можуть отримати ваучер на навчання.

Сума такого ваучера становить 30 280 гривень.

"Можна навчитися новій професії або підвищити кваліфікацію. Програма охоплює 155 актуальних професій і спеціальностей", - поділились у Службі зайнятості.

Внутрішньо переміщені українки можуть долучитись до експериментального проекту для жінок, який допомагає:

здобути нові навички у сферах, які традиційно вважаються "чоловічими";

отримати роботу після навчання.

Ще один напрям допомоги ВПО - підтримка у відкритті власної справи.

"Служба зайнятості допомагає ВПО реалізувати свої бізнес-ідеї, надаючи грантову підтримку. Сума мікрогрантів - від 50 до 250 тисяч гривень", - розповіли у ДСЗ.

Уточнюється, що отримати грант до 500 тисяч гривень на розвиток власної справи можуть підприємці з восьми прифронтових областей: Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської.

ВПО, які мають статус учасника бойових дій або їх подружжя можуть претендувати на гранти від 250 тисяч до 1 млн гривень.

Крім того, можна отримати грант до 1 мільйона гривень на створення приватного закладу дошкільної освіти (подати заявку на грант можна через "Дію", додавши відповідний бізнес-план).

Насамкінець роботодавцям ДСЗ пропонує компенсації за працевлаштування ВПО.

"Роботодавці, які приймають на роботу ВПО, можуть отримати від Служби зайнятості компенсацію в розмірі мінімальної зарплати - 8 000 гривень щомісяця протягом трьох місяців", - пояснили у ДСЗ.

За умови працевлаштування ВПО з інвалідністю, такі виплати тривають до шести місяців.

Якщо ж ВПО є людиною з інвалідністю I чи II групи, роботодавець може облаштувати для неї робоче місце й отримати компенсацію витрат від ДСЗ: