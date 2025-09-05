ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине запустили "умный" сервис для поиска работы с ИИ: что он умеет

Пятница 05 сентября 2025 10:02
UA EN RU
В Украине запустили "умный" сервис для поиска работы с ИИ: что он умеет Цифровой "помощник" на основе ИИ от ГСЗ может облегчить поиск работы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Государственная служба занятости создала новый инструмент для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Как ИИ поможет украинцам в развитии карьеры

Украинцам рассказали, что служба занятости запустила инновационный сервис для развития карьеры, созданный на основе искусственного интеллекта.

Речь идет об инструменте для поиска работы - актуальных и подходящих для конкретного человека вакансий.

"Цифровой помощник должен упростить процесс поиска вакансий", - уверены в ГСЗ.

Отмечается одновременно, что сейчас новация работает в тестовом режиме.

Что умеет цифровой "помощник" и как воспользоваться

В ГСЗ поделились, что локальный искусственный интеллект был разработан специалистами Службы.

Уточняется, что такой "помощник" может:

  • фильтровать вакансии по описанию, городу или уровню зарплаты;
  • искать вакансию по ключевым словам;
  • проанализировать резюме человека и предложить ему подходящую вакансию.

"Если загрузить CV на сайт, система проанализирует ваш опыт, навыки и образование, и предложит карьерные возможности", - объяснили гражданам.

Воспользоваться инструментом для поиска работы на основе ИИ можно на официальном портале ГСЗ.

В Украине запустили &quot;умный&quot; сервис для поиска работы с ИИ: что он умеетЕдиный портал вакансий с ИИ (скриншот: dcz.gov.ua/aijob)

Преимущества нового сервиса от службы занятости

Преимуществами нового сервиса ГСЗ считаются:

  • надежность;
  • автономность;
  • высокий уровень конфиденциальности.

Сообщается, что этот инструмент (в отличие от глобальных платформ) гарантирует полный контроль над данными.

"Ваше резюме существует в системе лишь в течение нескольких секунд, необходимых для обработки, и автоматически удаляется сразу после отбора вакансий", - подчеркнули в ГСЗ.

Уточняется, что это исключает "любую возможность использования вашей персональной информации на сторонних ресурсах".

Кроме того, локальная природа сервиса на основе ИИ обеспечивает его:

  • стабильность;
  • независимость от глобальных серверов;
  • гибкость в настройке под уникальные потребности украинского рынка труда.

Напомним, ранее мы сообщали, какие вакансии стали самыми популярными в течение 2025 года, и что (кроме зарплаты) компании готовы предлагать некоторым работникам, чтобы "закрыть" свои потребности.

В службе занятости рассказали также об экспериментальном проекте, в рамках которого женщины в Украине могут учиться на условно "мужские" профессии, популярные среди работодателей.

Кроме того, мы объясняли, с какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях.

Читайте также, как Государственная служба занятости оказывает комплексную поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - помогает не только найти работу, но и овладеть новыми профессиональными навыками, развить собственные бизнес-идеи и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости послуги Искусственный интеллект Работа в Украине Советы Работа
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России