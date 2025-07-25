Кого бракує роботодавцям? В Україні назвали найпопулярніші професії року

Повномасштабна війна в Україні впливає, серед іншого, й на ринок праці. Тож у Державній службі зайнятості розповіли, які вакансії стали найпопулярнішими впродовж поточного 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Водночас найбільш популярними пропозиціями на ринку праці стали такі:

В цілому шукачі роботи могли обрати вакансію за 3303 професіями.

Впродовж 2025 року Державна служба зайнятості пропонувала громадянам 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку та які зарплати пропонують.

Тим часом в уряді спрогнозували, коли середня зарплата українців може зрости до 40 тисяч гривень.

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