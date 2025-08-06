Сотні заяв від роботодавців? Які "чоловічі" професії обирають українки

Державна служба зайнятості розповіла про експериментальний проект, в межах якого жінки в Україні можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, популярні серед роботодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Які "чоловічі" професії - найпопулярніші серед жінок і роботодавців

Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, станом на 1 серпня 2025 року навчання на умовно "чоловічі" професії за експериментальним проектом розпочали вже 625 жінок.

При цьому від роботодавців у рамках проекту ДСЗ з професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені, було отримано понад 350 заяв.

Уточнюється, що завершили таке навчання вже 74 слухачки. 59 із них - працевлаштовані за професією. Ще 551 жінка - проходить навчання.

При цьому серед найбільш популярних професій, на які вчаться жінки, згадуються такі:

верстатниця деревообробних верстатів (було подано 225 заявок);

трактористка (127 заявок);

операторка котельні (117 заявок);

водійка навантажувача (понад 40 заявок);

водійка тролейбуса (20 заявок);

слюсарка-ремонтниця (20 заявок).

Скільком професіям навчають жінок і як отримати таку послугу

У Державній службі зайнятості наголосили, що в цілому йдеться про 31 професію - на які навчає служба зайнятості та які мають найбільший попит у роботодавців.

При цьому серед топ-5 областей за направленням жінок на навчання:

Івано-Франківська - 70 осіб;

Житомирська - 59 осіб;

Рівненська - 55 осіб;

Дніпропетровська - 50 осіб;

Харківська - 45 осіб.

Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, як можна отримати послугу з навчання.

Для цього роботодавець або жінка (яка бажає навчатися) можуть: