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Сотні заяв від роботодавців? Які "чоловічі" професії обирають українки

Середа 06 серпня 2025 18:00
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Сотні заяв від роботодавців? Які "чоловічі" професії обирають українки Українки під час війни можуть обирати "чоловічі" професії, на які є попит (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Державна служба зайнятості розповіла про експериментальний проект, в межах якого жінки в Україні можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, популярні серед роботодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Які "чоловічі" професії - найпопулярніші серед жінок і роботодавців

Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, станом на 1 серпня 2025 року навчання на умовно "чоловічі" професії за експериментальним проектом розпочали вже 625 жінок.

При цьому від роботодавців у рамках проекту ДСЗ з професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені, було отримано понад 350 заяв.

Уточнюється, що завершили таке навчання вже 74 слухачки. 59 із них - працевлаштовані за професією. Ще 551 жінка - проходить навчання.

При цьому серед найбільш популярних професій, на які вчаться жінки, згадуються такі:

  • верстатниця деревообробних верстатів (було подано 225 заявок);
  • трактористка (127 заявок);
  • операторка котельні (117 заявок);
  • водійка навантажувача (понад 40 заявок);
  • водійка тролейбуса (20 заявок);
  • слюсарка-ремонтниця (20 заявок).

Скільком професіям навчають жінок і як отримати таку послугу

У Державній службі зайнятості наголосили, що в цілому йдеться про 31 професію - на які навчає служба зайнятості та які мають найбільший попит у роботодавців.

При цьому серед топ-5 областей за направленням жінок на навчання:

  • Івано-Франківська - 70 осіб;
  • Житомирська - 59 осіб;
  • Рівненська - 55 осіб;
  • Дніпропетровська - 50 осіб;
  • Харківська - 45 осіб.

Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, як можна отримати послугу з навчання.

Для цього роботодавець або жінка (яка бажає навчатися) можуть:

  • або подати заявку онлайн - на сайті ДСЗ;
  • або офлайн - у найближчому центрі зайнятості.

Нагадаємо, раніше у Державній службі зайнятості розповіли, які вакансії стали найпопулярнішими серед роботодавців впродовж поточного 2025 року.

Тим часом ми пояснювали, як сучасні реалії впливають на ринок праці України (якими є його основні тенденції, зарплати й нові тренди).

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