Кешбек на пальне: як нараховуватимуть гроші та на що можна витратити
В Україні планують розширити програму "Національний кешбек", додавши до неї можливість отримання компенсації за купівлю пального. Кошти за заправку авто будуть нараховуватися на спеціальні картки громадян.
РБК-Україна розповідає, як буде працювати нова програма підтримки.
Після того, як почалося значне підвищення цін на пальне в Україні, президент Володимир Зеленський анонсував програму для споживачів дизеля, бензину й автогазу в Україні. Програма працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.
Механіка нарахування коштів за пальне матиме свої особливості. Зокрема, передбачається, що розмір компенсації не буде фіксованим: на різні види пального (бензин, дизель або газ) будуть встановлені різні відсотки кешбеку. Виплачувати будуть до 15% відшкодування за придбане пальне:
- 15% за дизельне пальне;
- 10% за бензин;
- 5% за автогаз.
"Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян", - повідомила 12 березня прем'єр-міністр України Свириденко.
Кешбек за пальне не виплачуватиметься готівкою. Усі накопичені бонуси автоматично надходитимуть на ту саму картку "Національний кешбек", яку громадяни вже використовують для отримання компенсації за купівлю українських товарів.
На що можна витратити кешбек за пальне
Використання "паливного" кешбеку буде обмежене тими ж правилами, що й основна програма. Витрачати отримані кошти за пальне можна буде на той же самий перелік товарів, що й нацкешбек. Конкретно мається на увазі:
- оплата комунальних послуг;
- розрахунки в закладах харчування та магазинах;
- придбання квитків на транспорт;
- медичні послуги;
- донати на ЗСУ або купівлю військових облігацій.
Зростання цін на пальне в Україні: що відомо
Ціни на паливо на українських АЗС продовжують зростати. Причини підвищення цін частково пов’язані з ситуацією на світовому ринку. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану ціна на нафту Brent підскочила вище 100 доларів за барель.
Внутрішній ринок теж впливає на подорожчання: Україна імпортує близько 85% світлих нафтопродуктів через зупинку найбільшого НПЗ. Водночас зростає попит серед водіїв, скорочуються запаси, дорожчає логістика та зменшується пропозиція від європейських постачальників.
Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. За словами голови АМКУ Павла Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%, що значно вплинуло на ринкову ситуацію.