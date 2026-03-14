Кэшбек на топливо: как будут начислять деньги и на что можно потратить

В Украине планируют расширить программу "Национальный кэшбек", добавив в нее возможность получения компенсации за покупку топлива. Средства за заправку авто будут начисляться на специальные карточки граждан.

После того, как началось значительное повышение цен на топливо в Украине, президент Владимир Зеленский анонсировал программу для потребителей дизеля, бензина и автогаза в Украине. Программа будет работать через систему кэшбека, позволяя компенсировать часть расходов на топливо.

Механика начисления средств за топливо будет иметь свои особенности. В частности, предполагается, что размер компенсации не будет фиксированным: на разные виды топлива (бензин, дизель или газ) будут установлены разные проценты кэшбека. Выплачивать будут до 15% возмещения за приобретенное топливо:

15% за дизельное топливо;

10% за бензин;

5% за автогаз.

"Кэшбек на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе. Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 млн граждан", - сообщила 12 марта премьер-министр Украины Свириденко.

Кэшбек за топливо не будет выплачиваться наличными. Все накопленные бонусы автоматически будут поступать на ту же карту "Национальный кэшбек", которую граждане уже используют для получения компенсации за покупку украинских товаров.

На что можно потратить кэшбек за топливо

Использование "топливного" кэшбека будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкэшбек. Конкретно имеется в виду: