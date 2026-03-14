Кэшбек на топливо: как будут начислять деньги и на что можно потратить
В Украине планируют расширить программу "Национальный кэшбек", добавив в нее возможность получения компенсации за покупку топлива. Средства за заправку авто будут начисляться на специальные карточки граждан.
РБК-Украина рассказывает, как будет работать новая программа поддержки.
После того, как началось значительное повышение цен на топливо в Украине, президент Владимир Зеленский анонсировал программу для потребителей дизеля, бензина и автогаза в Украине. Программа будет работать через систему кэшбека, позволяя компенсировать часть расходов на топливо.
Механика начисления средств за топливо будет иметь свои особенности. В частности, предполагается, что размер компенсации не будет фиксированным: на разные виды топлива (бензин, дизель или газ) будут установлены разные проценты кэшбека. Выплачивать будут до 15% возмещения за приобретенное топливо:
- 15% за дизельное топливо;
- 10% за бензин;
- 5% за автогаз.
"Кэшбек на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе. Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 млн граждан", - сообщила 12 марта премьер-министр Украины Свириденко.
Кэшбек за топливо не будет выплачиваться наличными. Все накопленные бонусы автоматически будут поступать на ту же карту "Национальный кэшбек", которую граждане уже используют для получения компенсации за покупку украинских товаров.
На что можно потратить кэшбек за топливо
Использование "топливного" кэшбека будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкэшбек. Конкретно имеется в виду:
- оплата коммунальных услуг;
- расчеты в заведениях питания и магазинах;
- приобретение билетов на транспорт;
- медицинские услуги;
- донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.
Рост цен на топливо в Украине: что известно
Цены на топливо на украинских АЗС продолжают расти. Причины повышения цен частично связаны с ситуацией на мировом рынке. После начала операции США и Израиля против Ирана цена на нефть Brent подскочила выше 100 долларов за баррель.
Внутренний рынок тоже влияет на подорожание: Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов из-за остановки крупнейшего НПЗ. В то же время растет спрос среди водителей, сокращаются запасы, дорожает логистика и уменьшается предложение от европейских поставщиков.
Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.