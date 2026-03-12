По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати

Уряд готує нові програми підтримки для українців. Зокрема, доплати пенсіонерам та компенсації витрат на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Домовилися з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців", - повідомив Зеленський.

Зокрема, за його словами, Міністерство соціальної політики має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп суспільства, які отримують соціальну допомогу.

Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень.

"Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", - наголосив президент.

Також міністерства економіки та енергетики мають підготувати програму підтримки для тих українців, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.

"Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - додав Зеленський.