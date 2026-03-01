"Національний кешбек" змінили: за які покупки українці отримають більше і навпаки (список)

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" змінює правила. Відтепер вона працює за диференційованою моделлю - нарахування залежать від категорії куплених товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головне:

Відмова від "єдиної ставки" : з 1 березня замість стабільних 10% кешбеку на всі товари діє диференційована модель - 5% або 15%.

: з 1 березня замість стабільних 10% кешбеку на всі товари діє диференційована модель - 5% або 15%. Підтримка українського : розмір кешбеку на ту чи іншу категорію покупок залежить від частки імпорту в споживчому кошику.

: розмір кешбеку на ту чи іншу категорію покупок залежить від частки імпорту в споживчому кошику. Актуалізація даних : перевірити кешбек на конкретний продукт або товар можна через сканер штрихкодів у застосунку "Дія".

: перевірити кешбек на конкретний продукт або товар можна через сканер штрихкодів у застосунку "Дія". Важливі обмеження: кешбек готівкою зняти не можна, а всі накопичені кошти потрібно витратити до 30 червня 2026 року.

Чому "Національний кешбек" сьогодні змінився

У міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "Національний кешбек", тож тепер запущено "оновлену модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам".

Раніше кешбек нараховувався у розмірі 10% на всі товари, проте з 1 березня програма працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку залежно від категорії товарів - 5% або 15%.

Такий підхід, за словами експертів, дозволяє посилити підтримку наших виробників у тих категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

Тепер за українські товари можна отримати 5% або 15% кешбеку (інфографіка: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Як кешбек впливає на споживчу поведінку

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев розповів, що за півтора роки роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів.

Тим часом обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 млрд гривень.

"Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян - більше українців обирають українське", - наголосив посадовець.

Він додав, що перехід на диференційований кешбек - це більш точний і гнучкий підхід, який дозволить "посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами".

"Водночас ми зберігаємо право і надалі калібрувати програми відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку", - зауважив представник уряду.

За які товари й продукти нарахують 5% кешбеку

Згідно з інформацією Мінекономіки, 5% кешбеку нараховується на товари українського виробництва у тих категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику - нижча за 35%.

Йдеться, зокрема, про:

аптечні товари;

товари для саду та городу;

автотовари.

До цих категорій потрапляють також напої та продукти:

безалкогольні напої;

гарячі напої;

солодощі;

кондитерські вироби;

снеки;

консервовані продукти;

овочі та фрукти;

риба та морепродукти;

олія;

м'ясо та м'ясні вироби;

молочні продукти (крім твердих і м'яких сирів);

соуси та приправи;

хліб;

свіжа випічка;

борошно;

інші товари для випічки;

крупи та бобові (крім макаронів, гречки, вівсяних);

заморожені продукти;

яйця;

інша бакалія.

"Національний кешбек" охоплює вже понад 392 450 товарів від понад 1955 виробників (інфографіка: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

За які товари й продукти нарахують 15% кешбеку

Тим часом 15% кешбеку нараховується на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

Тут йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:

косметику;

засоби гігієни;

побутову хімію;

товари для дому (електроніка, побутова техніка);

товари для ремонту та будівництва;

товари для хобі та відпочинку;

іграшки та товари для дітей;

товари для тварин;

канцелярію;

книги;

одяг;

взуття.

А також про окремі продукти харчування та напої:

тверді сири;

м'які сири;

деякі види макаронних виробів;

деякі види круп (гречані, вівсяні);

вино.

Хто і як може приєднатись до програми

Покупцеві для участі в програмі необхідно:

зареєструватися в застосунку "Дія";

обрати один із банків-учасників програми;

відкрити в ньому картку "Національний кешбек".

"Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття - перевірити в "Дії", чи коректно обрана картка", - порадили українцям.

Тим часом продавці та виробники, щоб долучитися до програми, повинні подати заяву про приєднання на порталі "Дія".

При цьому торгова точка має бути на загальній системі оподаткування і приймати оплату картками.

Виробник же може бути на будь-якій системі оподаткування.

Приєднатися до програми "Національний кешбек" можна онлайн (інфографіка: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Як отримати кешбек і на що витратити

Для того, щоб отримати нарахування в межах програми "Національний кешбек", потрібно:

купувати товари від українських виробників (які беруть участь в програмі) у магазинах-учасниках;

оплачувати покупки картками, за якими надано дозвіл на передачу інформації про транзакції;

дочекатись виплати 5% або 15% кешбеку за купівлю українських товарів на спеціальний рахунок "Національний кешбек" (виплати за попередній місяць зараховуватимуться на картку наприкінці наступного місяця).

Тим часом перевірити, чи бере участь товар у програмі, можна:

або на сайті "Зроблено в Україні";

або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія".

Витратити отриманий кешбек можна на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Насамкінець важливо пам'ятати, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок "Національний кешбек", можуть бути використані до 30 червня 2026 року.

При цьому готівкове зняття коштів - неможливе (передбачена тільки можливість безготівкової оплати за деякі товари та послуги).