Головна » Бізнес » Економіка

Мають три дні. АМКУ вимагає від АЗС пояснити підвищення цін на пальне

12:23 05.03.2026 Чт
2 хв
Чи зміняться цифри на стелах для українських водіїв?
aimg Валерій Ульяненко
Мають три дні. АМКУ вимагає від АЗС пояснити підвищення цін на пальне Фото: ціни на українських АЗС останніми днями різко підскочили (Getty Images)

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко заявив, що АЗС України мають протягом трьох днів пояснити підвищення цін на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кириленка в етері "Суспільне новини".

Читайте також: АЗС знову переписали ціни: яка ситуація на вечір і чи буде бензин по 100 гривень

Він розповів, що АМКУ в рамках здійснення заходів контролю направив вимоги з вичерпним переліком питань.

"Ці вимоги дуже зі стислими термінами. Термін наданий три дні всім учасникам реалізації ринку світлих нафтопродуктів, саме для того, щоб отримати вже офіційну інформацію щодо причин підстав підвищення цін на нафтопродукти, в тому числі скраплений газ", - зазначив Кириленко.

Що передувало

Вчора, 4 березня, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля отримання надприбутків.

"Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий зв'язок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного (комітету - ред.)", - заявив Гетманцев.

Ситуація на паливному ринку

Нагадаємо, в Україні протягом кількох днів поспіль спостерігається поступове зростання цін на пальне на заправках.

Це стосується як бензину, так і дизелю та автогазу, при цьому подорожчання фіксується у більшості великих мереж АЗС. Ціни відрізняються залежно від мережі та регіону, але всі вони змінюються виключно у більшу сторону.

Згідно з даними ранкового моніторингу РБК-Україна популярних мереж АЗС, середня вартість літра бензину А-95 коливається в діапазоні приблизно 71-81 грн залежно від станції.

Дизельне пальне також подорожчало - у середньому до близько 69-76 грн за літр, тоді як автогаз торгується в районі 41-42 грн за літр.

