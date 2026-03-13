Кешбек за пальне: у Мінекономіки сказали, на що можна буде витратити

Українці отримуватимуть до 15% кешбеку на АЗС, після чого ці кошти можуть використовуватись для оплати українських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Олексія Соболева на годині запитань до уряду та сайт Нацкешбеку .

"Кешбек є одним із найефективніших заходів, які розглядали, оскільки програма складається з двох компонентів. По-перше, ми повертатимемо 10-15% залежно від виду палива на картки кешбеку. І далі вони використовуватимуть це на українські товари", - пояснив він.

За словами Соболева, дані за лютий свідчать, що 75% цих коштів йде на оплату комунальних. Він зауважив, що кешбек "дуже цільово" використовується тими людьми, яким ці гроші дійсно потрібні.

"Загальний розмір (нового кешбеку - ред.) ми зараз оцінюємо в приблизно три мільярди гривень. Вони перерозподіляються з коштів програм Мінекономіки всередині бюджету Мінекономіки", - зазначив міністр економіки.

На що можна витратити кешбек

Гроші з картки Національний кешбек можна витратити на:

комунальні та поштові послуги;

благодійність, підтримку ЗСУ;

харчові продукти;

ліки, лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках-учасниках програми.

"Частина оновлених категорій є доступною одразу: вже зараз можна витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію. Перелік продуктових магазинів, де можна витрачати гроші з картки Національний кешбек ще формується та буде оновлюватися", - сказано на сайті Нацкешбеку.