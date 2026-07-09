В Україні запровадили нову вимогу перед іспитом на права: що важливо знати водіям

Українцям, які готуються до теоретичного чи практичного іспиту, варто звернути увагу на нову процедуру. Тепер кожен із кандидатів у водії обов'язково повинен мати відцифрований образ обличчя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.
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У ГСЦ розповіли, що у сервісних центрах МВС для кандидатів у водії запроваджується нова процедура під час складання:
Йдеться про створення відцифрованого образу обличчя - за потреби (відповідні зміни передбачені наказом МВС №515).
Українцям пояснили, що відтепер перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС може здійснювати фотографування потенційного водія.
"Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) - відсутній відцифрований образ обличчя людини", - наголосили у ГСЦ.
У ГСЦ звернули увагу громадян на те, що кандидатам у водії не потрібно окремо звертатися до сервісного центру МВС - лише для внесення відцифрованого образу обличчя до ЄДР МВС.
Навіть якщо така інформація в реєстрі насправді й відсутня.
"Фотографування буде проведено безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту", - констатували в ГСЦ.
Згідно з інформацією Головного сервісного центру, створений перед іспитом відцифрований образ обличчя - разом із відомостями про кандидата у водії - буде внесений до Єдиного державного реєстру МВС.
Очікується, що це:
Наказом МВС передбачено також, що під час складання теоретичного іспиту періодичне фотографування кандидата у водії здійснюватимуть технічні засоби контролю, вмонтовані в екран монітора автоматизованого робочого місця.
Уточнюється, що отримані зображення автоматично порівнюватимуться з відцифрованим образом обличчя (який міститься в ЄДР МВС).
Зазначається, що таке рішення спрямоване:
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