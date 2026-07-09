В Україні запровадили нову вимогу перед іспитом на права: що важливо знати водіям

Головне: Нова процедура : перед початком теоретичного чи практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС фотографуватиме кандидата у водії (якщо в реєстрі відсутній його відцифрований образ обличчя).

: перед початком теоретичного чи практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС фотографуватиме кандидата у водії (якщо в реєстрі відсутній його відцифрований образ обличчя). Жодних зайвих візитів : спеціально звертатися до сервісного центру - лише для фотографування - не потрібно (процедура проводиться безпосередньо перед іспитом).

: спеціально звертатися до сервісного центру - лише для фотографування - не потрібно (процедура проводиться безпосередньо перед іспитом). Мета змін : фотофіксація забезпечує ідентифікацію особи та робить складання іспитів більш прозорим, мінімізуючи ризики стороннього втручання.

: фотофіксація забезпечує ідентифікацію особи та робить складання іспитів більш прозорим, мінімізуючи ризики стороннього втручання. Контроль "у процесі": під час теоретичного іспиту камера монітора періодично робитиме фото, які автоматично порівнюватимуться з даними в реєстрі для підтвердження особи.

Що саме змінилось для кандидатів у водії

У ГСЦ розповіли, що у сервісних центрах МВС для кандидатів у водії запроваджується нова процедура під час складання:

теоретичного іспиту;

практичного іспиту.

Йдеться про створення відцифрованого образу обличчя - за потреби (відповідні зміни передбачені наказом МВС №515).

Українцям пояснили, що відтепер перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС може здійснювати фотографування потенційного водія.

"Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) - відсутній відцифрований образ обличчя людини", - наголосили у ГСЦ.

Читайте також: Права з 15 років та нові категорії: в Україні готують масштабну реформу для водіїв

Чи треба звертатись до сервісних центрів окремо

У ГСЦ звернули увагу громадян на те, що кандидатам у водії не потрібно окремо звертатися до сервісного центру МВС - лише для внесення відцифрованого образу обличчя до ЄДР МВС.

Навіть якщо така інформація в реєстрі насправді й відсутня.

"Фотографування буде проведено безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту", - констатували в ГСЦ.

Звертатись до сервісного центру МВС окремо майбутнім водіям не потрібно (інфографіка: hsc.gov.ua)

Навіщо потрібен відцифрований образ обличчя

Згідно з інформацією Головного сервісного центру, створений перед іспитом відцифрований образ обличчя - разом із відомостями про кандидата у водії - буде внесений до Єдиного державного реєстру МВС.

Очікується, що це:

дасть змогу забезпечити належну ідентифікацію людини під час отримання адміністративної послуги;

зробить процедуру складання іспитів ще більш прозорою.

Відцифрований образ обличчя повинен бути в Єдиному державному реєстрі МВС (інфографіка: hsc.gov.ua)

До чого ще потрібно бути готовим на іспиті

Наказом МВС передбачено також, що під час складання теоретичного іспиту періодичне фотографування кандидата у водії здійснюватимуть технічні засоби контролю, вмонтовані в екран монітора автоматизованого робочого місця.

Уточнюється, що отримані зображення автоматично порівнюватимуться з відцифрованим образом обличчя (який міститься в ЄДР МВС).

Читайте також: Випускникам автошкіл в Україні більше не дають свідоцтва: що змінилось для майбутніх водіїв

Зазначається, що таке рішення спрямоване: