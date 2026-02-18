Обмеження чи позбавлення прав? У МВС пояснили важливу різницю для водіїв

В Україні водії часто плутають обмеження у праві керування та позбавлення водійського посвідчення. Хоча обидва механізми забороняють сідати за кермо, процедури повернення прав та причини заборони кардинально відрізняються.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Обмеження в праві керування: тимчасова заборона

Обмеження в праві керування - це тимчасова заборона сідати за кермо, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Найчастіше вона застосовується у межах виконавчого провадження - наприклад, у разі несплати аліментів.

У такому випадку державний або приватний виконавець виносить постанову про тимчасове обмеження.

Що це означає для водія:

посвідчення водія не вилучається;

після погашення заборгованості обмеження скасовується;

повторно складати іспити чи отримувати нове посвідчення не потрібно.

Інформація про обмеження вноситься до державних реєстрів, а керування авто в цей період є правопорушенням.

Позбавлення права керування: рішення суду

Позбавлення права керування - це адміністративне стягнення, яке застосовується виключно за рішенням суду за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

Наприклад, якщо водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, суд може позбавити його права керування на певний строк.

У такому випадку:

посвідчення водія вилучається;

повернення документа відбувається після завершення строку позбавлення у встановленому порядку;

у передбачених законом випадках потрібно повторно складати теоретичний або практичний іспит.

Що важливо знати

В обох випадках керування транспортним засобом під час дії заборони є правопорушенням та тягне відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У сервісному центрі наголошують: розуміння різниці між обмеженням та позбавленням права керування допоможе водіям правильно оцінити правові наслідки та вчасно врегулювати ситуацію, щоб не втратити можливість керувати транспортом.