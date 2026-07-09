В Украине ввели новое требование перед экзаменом на права: что важно знать водителям

Украинцам, которые готовятся к теоретическому или практическому экзамену, стоит обратить внимание на новую процедуру. Теперь каждый из кандидатов в водители обязательно должен иметь оцифрованный образ лица.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Главное:
В ГСЦ рассказали, что в сервисных центрах МВД для кандидатов в водители вводится новая процедура во время сдачи:
Речь идет о создании оцифрованного образа лица - при необходимости (соответствующие изменения предусмотрены приказом МВД №515).
Украинцам объяснили, что теперь перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД может осуществлять фотографирование потенциального водителя.
"Если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) - отсутствует оцифрованный образ лица человека", - подчеркнули в ГСЦ.
В ГСЦ обратили внимание граждан на то, что кандидатам в водители не нужно отдельно обращаться в сервисный центр МВД - только для внесения оцифрованного образа лица в ЕГР МВД.
Даже если такая информация в реестре на самом деле и отсутствует.
"Фотографирование будет произведено непосредственно перед началом теоретического или практического экзамена", - констатировали в ГСЦ.
Согласно информации Главного сервисного центра, созданный перед экзаменом оцифрованный образ лица - вместе со сведениями о кандидате в водители - будет внесен в Единый государственный реестр МВД.
Ожидается, что это:
Приказом МВД предусмотрено также, что при сдаче теоретического экзамена периодическую фотосъемку кандидата в водители будут осуществлять технические средства контроля, вмонтированные в экран монитора автоматизированного рабочего места.
Уточняется, что полученные изображения будут автоматически сравниваться с оцифрованным образом лица (который содержится в ЕГР МВД).
Отмечается, что такое решение направлено:
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