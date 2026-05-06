Обмін чи відновлення? Водіям пояснили, як швидше отримати нове посвідчення

06:40 06.05.2026 Ср
3 хв
Обмін та відновлення посвідчення водія - у чому різниця та які документи потрібні
aimg Тетяна Веремєєва
Обмін чи відновлення? Водіям пояснили, як швидше отримати нове посвідчення Фото: Сервісний центр МВС (facebook.com/hsc.gov.ua)
Українці часто плутають дві різні послуги у сервісних центрах МВС - обмін та відновлення посвідчення водія. Через це процес отримання нового документа може затягнутися.

РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідає, у чому різниця та як отримати новий документ.

Головне:

  • Ключова відмінність: Обмін здійснюється, коли старе посвідчення є в наявності, а відновлення - коли документ відсутній через втрату або викрадення.
  • Підстави для обміну: Найчастіше процедуру проводять у разі закінчення строку дії документа, зміни прізвища або за бажання отримати зразок нового типу.
  • Особливості відновлення: У разі втрати водій подає заяву безпосередньо у сервісному центрі, а у випадку викрадення - обов’язково додає довідку з поліції.
  • Наслідки плутанини: Неправильно обрана послуга може призвести до затримок у видачі нового посвідчення або необхідності повторно подавати заяву.
  • Де отримати послугу: Консультації та оформлення документів проводять адміністратори сервісних центрів МВС; також працює телефон контакт-центру для довідок.

У чому різниця між обміном і відновленням

Головна відмінність полягає у наявності документа.

Обмін посвідчення водія здійснюється тоді, коли документ є на руках, але його потрібно замінити. Найчастіше це відбувається через закінчення строку дії, зміну персональних даних (наприклад, прізвища), пошкодження посвідчення або бажання отримати документ нового зразка.

У такому випадку водій подає чинне посвідчення та документи, які підтверджують підставу для обміну.

Натомість відновлення - це процедура для ситуацій, коли посвідчення відсутнє. Йдеться про випадки втрати або викрадення документа.

Що потрібно при відновленні посвідчення

Коли посвідчення водія втрачено або викрадено, недостатньо просто повідомити про цей факт - його потрібно підтвердити документально.

У разі втрати подається відповідна заява під час звернення до сервісного центру. Якщо ж у вас викрали документ, обов’язково потрібно надати довідку з поліції, яка підтверджує факт звернення щодо крадіжки.

Ці вимоги передбачені чинним законодавством і вони обов’язкові для отримання нового посвідчення.

Різниця між обміном і відновленням посвідченням водія (інфографіка: hsc.gov.ua)

Чому важливо правильно визначити процедуру

У МВС наголошують, що обмін і відновлення - це різні адміністративні послуги з різними правилами. Якщо неправильно визначити підставу звернення, це може призвести до затримок у видачі документа або необхідності повторного подання заяви.

Саме тому перед зверненням варто чітко розуміти, чи є посвідчення в наявності, і лише після цього обирати потрібну процедуру.

Де отримати допомогу

У сервісних центрах МВС адміністратори надають консультації, допомагають правильно оформити заяву та перевіряють документи.

Отримати додаткову інформацію можна також за телефоном контакт-центру або на офіційних ресурсах Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, у разі втрати посвідчення водія його не потрібно отримувати заново - документ просто відновлюють без складання іспитів. Нове посвідчення видають на основі даних з реєстру зі збереженням усіх категорій і строком дії 30 років. Іспити потрібні лише у випадку, якщо водія раніше позбавили прав.

РБК-Україна раніше розповідало, у чому різниця між обмеженням та позбавленням прав.

