Випускникам автошкіл в Україні більше не дають свідоцтва: що змінилось для майбутніх водіїв

Четвер 13 листопада 2025 07:30
UA EN RU
Випускникам автошкіл в Україні більше не дають свідоцтва: що змінилось для майбутніх водіїв Паперові свідоцтва про закінчення автошколи в Україні більше не видають (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кандидатам у водії в Україні більше не видаються паперові документи - свідоцтва - про завершення навчання в автошколі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ МВС).

Чому автошколи більше не видають паперові свідоцтва

У ГСЦ МВС розповіли, що кандидати у водії в Україні часто бажають отримати свідоцтво про закінчення навчання в автошколі після проходження:

  • теоретичного курсу;
  • практичного курсу.

"Як було раніше, у паперовому форматі", - пояснили українцям.

Повідомляється водночас, що зараз такі документи на руки не видаються.

Це пояснюється тим, що тепер після проходження людиною теоретичного та практичного курсу підготовки, навчальний заклад - автошкола - самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.

Отже, сьогодні паперові свідоцтва про завершення автошколи:

  • майбутнім водіям більше не видаються;
  • не потрібні для складання подальшого іспиту.

"Кандидатам у водії не потрібно пред'являти свідоцтво про завершення навчання в автошколі у сервісному центрі МВС перед складанням іспиту", - наголосили у ГСЦ.

Уточнюється, що вся необхідна інформація:

  • відображається автоматично;
  • доступна для перегляду адміністратору в електронному режимі.

"Паперові свідоцтва не існують", - підсумували в ГСЦ МВС.

Як деякі кандидати у водії "навантажують" сервісні центри

Варто зазначити, що раніше у ГСЦ МВС розповіли, як непідготовлені кандидати у водії збільшують навантаження на сервісні центри МВС.

Українцям нагадали, що найпопулярнішою послугою там є складання практичних іспитів (на неї є сталий попит).

"Це пов'язано з тим, що автошколи випускають більше учнів, які не завжди є достатньо підготовленими. Крім цього, через війну кількість охочих отримати посвідчення водія істотно збільшилася", - поділились у ГСЦ.

При цьому зазначається, що позитивний результат залежить передусім від:

  • рівня підготовки кандидата у водії;
  • його відточення теоретичних і практичних навичок.

Повідомляється також, що кількість випадків, коли майбутні водії складають практичні іспити щонайменше з другої та третьої спроби - зростає.

"Частина з них користується тим, що іспити мають необмежену кількість спроб і використовують це фактично як "додаткове навчання" або тренування. Тобто засвоюють навички керування вже під час складання іспиту з водіння", - пояснили у ГСЦ.

Насамкінець уточнюється: "такі клієнти впевнені, що практичне тренування на конкретних маршрутах підвищує успішне складання іспиту".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходить практичний іспит на водійські права у сервісному центрі МВС - що відомо про його вартість, маршрути й тривалість.

Крім того, ми пояснювали, як кандидатам у водії готуватись, щоб скласти теоретичний іспит.

Читайте також, що відомо про нові заходи безпеки під час складання іспитів на знання Правил дорожнього руху (ПДР) у сервісних центрах МВС.

