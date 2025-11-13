Випускникам автошкіл в Україні більше не дають свідоцтва: що змінилось для майбутніх водіїв
Кандидатам у водії в Україні більше не видаються паперові документи - свідоцтва - про завершення навчання в автошколі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ МВС).
Чому автошколи більше не видають паперові свідоцтва
У ГСЦ МВС розповіли, що кандидати у водії в Україні часто бажають отримати свідоцтво про закінчення навчання в автошколі після проходження:
- теоретичного курсу;
- практичного курсу.
"Як було раніше, у паперовому форматі", - пояснили українцям.
Повідомляється водночас, що зараз такі документи на руки не видаються.
Це пояснюється тим, що тепер після проходження людиною теоретичного та практичного курсу підготовки, навчальний заклад - автошкола - самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.
Отже, сьогодні паперові свідоцтва про завершення автошколи:
- майбутнім водіям більше не видаються;
- не потрібні для складання подальшого іспиту.
"Кандидатам у водії не потрібно пред'являти свідоцтво про завершення навчання в автошколі у сервісному центрі МВС перед складанням іспиту", - наголосили у ГСЦ.
Уточнюється, що вся необхідна інформація:
- відображається автоматично;
- доступна для перегляду адміністратору в електронному режимі.
"Паперові свідоцтва не існують", - підсумували в ГСЦ МВС.
Як деякі кандидати у водії "навантажують" сервісні центри
Варто зазначити, що раніше у ГСЦ МВС розповіли, як непідготовлені кандидати у водії збільшують навантаження на сервісні центри МВС.
Українцям нагадали, що найпопулярнішою послугою там є складання практичних іспитів (на неї є сталий попит).
"Це пов'язано з тим, що автошколи випускають більше учнів, які не завжди є достатньо підготовленими. Крім цього, через війну кількість охочих отримати посвідчення водія істотно збільшилася", - поділились у ГСЦ.
При цьому зазначається, що позитивний результат залежить передусім від:
- рівня підготовки кандидата у водії;
- його відточення теоретичних і практичних навичок.
Повідомляється також, що кількість випадків, коли майбутні водії складають практичні іспити щонайменше з другої та третьої спроби - зростає.
"Частина з них користується тим, що іспити мають необмежену кількість спроб і використовують це фактично як "додаткове навчання" або тренування. Тобто засвоюють навички керування вже під час складання іспиту з водіння", - пояснили у ГСЦ.
Насамкінець уточнюється: "такі клієнти впевнені, що практичне тренування на конкретних маршрутах підвищує успішне складання іспиту".
