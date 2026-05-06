Права з 15 років та нові категорії: в Україні готують масштабну реформу для водіїв

В Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства, що змінить правила отримання посвідчень, перегляне вікові межі та повністю легалізує цифрові документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкта №15200 .

Документ приводить категорії транспортних засобів у відповідність до норм ЄС. Зокрема, вводиться категорія АМ для мопедів (швидкість до 45 км/год) та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт.

Також деталізуються вимоги до масо-габаритних характеристик категорій B, C та D. Наприклад, для D1 - не більше 16 місць та довжина до 8 метрів.

Зміна вікових умов та поетапний доступ

Законопроєкт запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку:

з 15 років - мопеди та легкі двоколісні засоби;

з 17 років - категорії B і BE (лише у супроводі досвідченого водія зі стажем від двох років);

з 20 років - потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2, або з 24 років - для прямого доступу;

з 24 років - автобуси (категорії D і DE), або з 21 року за наявності професійної підготовки.

Цифровізація документів

Реформа передбачає повну легалізацію електронних посвідчень водія та техпаспортів. Цифрові документи в "Дії" матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, та зможуть використовуватися без обов’язкового фізичного аналога. Кабмін окремо визначить правила обробки та захисту персональних даних власників.

Реформа є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Її головна мета - підвищення безпеки дорожнього руху та перехід до європейської моделі контролю за підготовкою водіїв.

Припинення та відновлення права на керування

Згідно з документом, права вважатимуться анульованими у низці випадків. Перш за все, це стосується закінчення терміну дії документа, його втрати або обміну на новий.

Окремо виділяються наступні підстави для анулювання:

якщо водій не забрав готовий документ з сервісного центру протягом одного року;

якщо права, видані вперше, були вилучені через порушення правил дорожнього руху.

Якщо водія позбавили прав за рішенням суду, процедура відновлення буде складнішою. Для повернення за кермо особі доведеться пройти позачерговий медичний огляд, а також успішно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Якщо підстави для відновлення прав виникли через рік або пізніше, водій зобов'язаний повторно скласти іспити за найвищою категорією, яка зазначена у його посвідченні.