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В Украине ввели новое требование перед экзаменом на права: что важно знать водителям

07:34 09.07.2026 Чт
3 мин
К новой процедуре, введенной МВД, нужно быть готовым каждому
aimg Ирина Костенко
В Украине ввели новое требование перед экзаменом на права: что важно знать водителям Перед сдачей экзаменов на водительские права появилось новое требование (фото иллюстративное: Getty Images)
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Украинцам, которые готовятся к теоретическому или практическому экзамену, стоит обратить внимание на новую процедуру. Теперь каждый из кандидатов в водители обязательно должен иметь оцифрованный образ лица.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.

Главное:

  • Новая процедура: перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД будет фотографировать кандидата в водители (если в реестре отсутствует его оцифрованный образ лица).
  • Никаких лишних визитов: специально обращаться в сервисный центр - только для фотографирования - не нужно (процедура проводится непосредственно перед экзаменом).
  • Цель изменений: фотофиксация обеспечивает идентификацию личности и делает сдачу экзаменов более прозрачной, минимизируя риски постороннего вмешательства.
  • Контроль "в процессе": во время теоретического экзамена камера монитора будет периодически делать фото, которые будут автоматически будут сравниваться с данными в реестре для подтверждения личности.

Что именно изменилось для кандидатов в водители

В ГСЦ рассказали, что в сервисных центрах МВД для кандидатов в водители вводится новая процедура во время сдачи:

  • теоретического экзамена;
  • практического экзамена.

Речь идет о создании оцифрованного образа лица - при необходимости (соответствующие изменения предусмотрены приказом МВД №515).

Украинцам объяснили, что теперь перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД может осуществлять фотографирование потенциального водителя.

"Если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) - отсутствует оцифрованный образ лица человека", - подчеркнули в ГСЦ.

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Нужно ли обращаться в сервисные центры отдельно

В ГСЦ обратили внимание граждан на то, что кандидатам в водители не нужно отдельно обращаться в сервисный центр МВД - только для внесения оцифрованного образа лица в ЕГР МВД.

Даже если такая информация в реестре на самом деле и отсутствует.

"Фотографирование будет произведено непосредственно перед началом теоретического или практического экзамена", - констатировали в ГСЦ.

В Украине ввели новое требование перед экзаменом на права: что важно знать водителямОбращаться в сервисный центр МВД отдельно будущим водителям не нужно (инфографика: hsc.gov.ua)

Зачем нужен оцифрованный образ лица

Согласно информации Главного сервисного центра, созданный перед экзаменом оцифрованный образ лица - вместе со сведениями о кандидате в водители - будет внесен в Единый государственный реестр МВД.

Ожидается, что это:

  • позволит обеспечить надлежащую идентификацию человека при получении административной услуги;
  • сделает процедуру сдачи экзаменов еще более прозрачной.

В Украине ввели новое требование перед экзаменом на права: что важно знать водителямОцифрованный образ лица должен быть в Едином государственном реестре МВД (инфографика: hsc.gov.ua)

К чему еще нужно быть готовым на экзамене

Приказом МВД предусмотрено также, что при сдаче теоретического экзамена периодическую фотосъемку кандидата в водители будут осуществлять технические средства контроля, вмонтированные в экран монитора автоматизированного рабочего места.

Уточняется, что полученные изображения будут автоматически сравниваться с оцифрованным образом лица (который содержится в ЕГР МВД).

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Отмечается, что такое решение направлено:

  • на подтверждение личности, которая сдает экзамен;
  • на минимизацию рисков постороннего вмешательства или нарушения установленной процедуры.

Напомним, ранее мы рассказывали про обмен и восстановление водительского удостоверения - в чем разница и как быстрее получить новый документ.

Кроме того, мы объясняли, придется ли снова проходить обучение или сдавать экзамены тем, кто потерял водительское удостоверение.

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