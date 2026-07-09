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Твер і Ставропольський край зазнали атаки дронів: у містах горять нафтобази

05:10 09.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про атаку дронову атаку на РФ?
aimg Едуард Ткач
Твер і Ставропольський край зазнали атаки дронів: у містах горять нафтобази Фото: місцева влада інцидент поки не коментувала (Getty Images)
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У ніч на 9 липня кілька російських міст знову опинился під атакою невідомих дронів. Внаслідок інциденту на нафтобазах виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Ставропольський край

Приблизно о 02:07 губернатор Ставропольського краю Володимир Володимир написав у себе в соцмережах, що для регіону оголошена безпілотна небезпека.

Приблизно через кілька годин в OSINT-пабликах почали з'являтися відео, на яких, як стверджується, атаковано нафтобазу.

Пізніше канали уточнили, що атака сталася в місті Михайлівську, а під удар потрапила нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт". При цьому пожежа на ранок ставала все сильнішою.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Тверь

Згідно з OSINT-каналами, під ранок була атакована ще і Твер. Там під удар потрапила нафтобаза "ТВЕРНЕФТЕПРОДУКТ", внаслідок чого теж виникла пожежа. Попередньо горить один із резервуарів.

Офіційних коментарів наразі немає.

Інші атаки

Нагадаємо, 6 липня українські воїни атакували Омський НПЗ, який є найбільшим у Росії. Потім у ЗМІ писали, що об'єкт призупинив роботу.

Також ми писали, що в ніч проти 8 липня Сили оборони України атакували Саратовський НПЗ та нафтопереробний комплекс "ТАІФ-НК" у Нижньокамську, внаслідок чого на об'єктах були пожежі.

Також ми писали, що вчора в РФ заявили, що в країні вводять повну заборону експорту дизельного палива.

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