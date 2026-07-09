Твер і Ставропольський край зазнали атаки дронів: у містах горять нафтобази
У ніч на 9 липня кілька російських міст знову опинился під атакою невідомих дронів. Внаслідок інциденту на нафтобазах виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Ставропольський край
Приблизно о 02:07 губернатор Ставропольського краю Володимир Володимир написав у себе в соцмережах, що для регіону оголошена безпілотна небезпека.
Приблизно через кілька годин в OSINT-пабликах почали з'являтися відео, на яких, як стверджується, атаковано нафтобазу.
Пізніше канали уточнили, що атака сталася в місті Михайлівську, а під удар потрапила нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт". При цьому пожежа на ранок ставала все сильнішою.
Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.
Тверь
Згідно з OSINT-каналами, під ранок була атакована ще і Твер. Там під удар потрапила нафтобаза "ТВЕРНЕФТЕПРОДУКТ", внаслідок чого теж виникла пожежа. Попередньо горить один із резервуарів.
Офіційних коментарів наразі немає.
Інші атаки
Нагадаємо, 6 липня українські воїни атакували Омський НПЗ, який є найбільшим у Росії. Потім у ЗМІ писали, що об'єкт призупинив роботу.
Також ми писали, що в ніч проти 8 липня Сили оборони України атакували Саратовський НПЗ та нафтопереробний комплекс "ТАІФ-НК" у Нижньокамську, внаслідок чого на об'єктах були пожежі.
Також ми писали, що вчора в РФ заявили, що в країні вводять повну заборону експорту дизельного палива.