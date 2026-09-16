США шокував масований удар Росії по Україні одразу після візиту Реткліффа, - ЗМІ

США були шоковані масованим ударом РФ по Україні одразу після візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У Вашингтоні та Варшаві непокояться через неефективність спроб стримати Кремль від подальшої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

За даними джерел у польському уряді, очільник ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви застеріг Росію від атак на країни НАТО та закликав до мирних переговорів.

Проте одразу після цього Кремль влаштував масований обстріл України, випустивши 162 дрони першої ночі та ще 258 дронів і ракет наступної.

Така реакція здивувала американських посадовців, які розцінили її як демонстративний крок російського диктатора. У США почали розпитувати союзників у Центральній Європі, намагаючись зрозуміти справжню мету цієї демонстрації.

Занепокоєння у Варшаві та сигнали з Вашингтона

Ця ситуація викликала тривогу в Польщі, адже вона ставить під сумнів політичну ефективність дій США.

Додаткове занепокоєння створюють суперечливі заяви американського президента Дональда Трампа, який то хвалить Україну, то звинувачує її у зростанні цін на пальне через удари по російських НПЗ.

Також у Варшаві звертають увагу на нещодавні звільнення на ключових посадах у Пентагоні. На тлі цього міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш проведе зустріч у Вашингтоні з очільником Пентагону Пітом Гегсетом, щоб обговорити оборонні контракти та будівництво постійної американської бази.

Загроза провокацій та диверсій

Візит оборонної делегації відбувається в період суттєвого загострення. Нещодавно російський дрон влучив у поїзд поблизу польсько-українського пункту пропуску, а ще один безпілотник виявили на балтійському пляжі в Ярославці.

За даними союзників, Росія може готувати диверсії на енергетичних об'єктах у Польщі або використати техніку з фальшивим маркуванням під українську для атак на країни східного флангу НАТО. Крім того, обстріли прикордоння покликані дезорганізувати рух через пункти пропуску, аби ускладнити надання допомоги Києву.

Видання зазначає, що, якщо Кремль відчує відсутність жорсткої реакції, він намагатиметься тиснути силою, що ставить під питання здатність США ефективно стримувати ескалацію.