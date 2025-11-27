В Україні підвищують виплати для прийомних сімей: скільки платитимуть з 2026 року

В Україні з 1 січня 2026 року зростуть виплати для прийомних сімей та батьків-вихователів. Зміни стосуються кожної дитини, яка виховується в таких родинах, і передбачають нову формулу нарахування підтримки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби у справах дітей Валентини Зозулі в "Медіацентрі Україна".

Які виплати запровадять

За даними Міністерства соціальної політики, суми допомоги розраховуватимуть за оновленою схемою:

за першу дитину - 2,5 прожиткових мінімуми;

за кожну наступну дитину - 1,5 прожиткових мінімуми;

для дітей з інвалідністю - 2 прожиткових мінімуми;

для дітей з інвалідністю підгрупи А - 3,5 прожиткових мінімуми.

Також оновлюються правила відпочинку та оздоровлення як для біологічних дітей родин, так і для тих, хто перебуває на вихованні.

Частина масштабної реформи

Зміни впроваджуються в межах Стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі на 2024-2028 роки.

Документ передбачає: