Українцям почали виплачувати "зимову тисячу": на що можна витратити гроші

Українцям почали нараховувати виплати в межах програми "Зимова підтримка" - державної допомоги у розмірі 1 000 гривень на базові зимові витрати.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на сайт програми .

Оформити кошти можна до 24 грудня, а використати - лише на визначені категорії товарів і послуг до 30 червня 2026 року. Після цього невитрачені кошти буде повернено державі.

На що можна витратити гроші

Головна особливість програми - кошти мають цільове призначення. Витратити їх можна лише безготівково, у категоріях, визначених державою. Зняти готівку неможливо.

Українці можуть оплатити:

комунальні послуги - газ, воду, електроенергію, опалення;

ліки та медичні товари у аптеках;

продукти харчування українського виробництва (окрім підакцизних);

книги та друковану продукцію;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

послуги "Укрпошти", а також товари українського виробництва у поштових відділеннях.

Хто може отримати 1 000 гривень

Виплата доступна всім українцям, які перебувають в Україні. Один громадянин може отримати лише одну допомогу, але на кожну дитину подають окрему заявку. Для дітей заявку оформлюють батьки або опікуни.

Українці, які перебувають за кордоном, допомогу не отримають.

Як оформити "Зимову підтримку"

Подати заявку можна двома способами.

Через застосунок "Дія" (з 15 листопада):

відкрити "Дію" та перейти в розділ "Сервіси - Зимова підтримка";

подати заявку для себе або дитини (додати свідоцтво про народження);

обрати картку "Національний кешбек" - за потреби "Дія" створить її автоматично;

підтвердити перебування в Україні та надіслати заявку.

Після цього в застосунку з’явиться статус "в обробці".

Через "Укрпошту" (з 18 листопада):