Україні доведеться піти на "болючі поступки" заради миру, - президент Чехії

Президент Чехії наголосив, що Україна зробила багато на шляху до отримання прийнятного рішення.

"Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе до миру. І ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоби вся ця робота, яка була пророблена під час підготовки цих документів, не була марною", - заявив він.

Крім того, чеський лідер сказав, що важливу роль у протидії агресії РФ мають відігравати США, і додав, що ЄС не може лишатися осторонь.

"На жаль, сумний факт, що без США не буде вирішення питання війни в Україні. І це болюче для Європи, що ключову роль відіграють Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль", - заявив Павел.