Головна » Новини » Політика

Трамп про Донбас: питання не розв'язали, але ми близько

США, Понеділок 29 грудня 2025 00:23
UA EN RU
Трамп про Донбас: питання не розв'язали, але ми близько Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Питання щодо створення на Донбасі так званої "зони вільної торгівлі" (або "вільної економічної зони") поки що не вирішене. Але Україна та США наближаються до угоди з цього приводу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.

У відповідь на питання щодо Донбасу президент США сказав, що воно поки що не вирішене. Але запевнив, що усі сторони працюють над цим моментом. Загалом, за словами Трампа, вирішити у питанні укладення мирної угоди залишилося буквально "одне чи два дуже складні питання".

"Ви можете сказати, що 95% питань вирішено, але мені не подобається називати відсотки. Є одне чи два дуже складні питання", - зазначив він.

Президент Зеленський зі свого боку зазначив, що позиція України з приводу Донбасу відома. Потрібно поважати як закони України, так і її народ - ставлення українців до питання Донбасу дуже чітке.

Також Зеленський погодився з Трампом в тому, що територіальне питання залишається "дуже складним". Як один з варіантів виходу, Зеленський запропонував провести референдум.

"Ми обговорювали референдум і можемо використати його для плану (мирного плану, - ред)", - додав український лідер.

Зазначимо, що ще до зустрічі з Трампом Зеленський назвав чіткі "червоні лінії" для України в мирних переговорах перед зустріччю президентів у США. За його словами, це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки.

Президент після зустрічі з Трампом під час пресконференції заявив, що питання гарантій безпеки погоджено на 100%, а весь мирний план - загалом на 90%. Таким чином, нерозв'язаними залишаються виключно питання Донбасу та ЗАЕС.

