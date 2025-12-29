ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський: мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки на всі сто

Понеділок 29 грудня 2025 00:11
Зеленський: мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки на всі сто Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план з 20 пунктів погоджено вже на 90%. Водночас гарантії безпеки від США на всі 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції лідерів України та США.

"20-пунктий план на 90% погоджено, гарантії безпеки від США - 100%, гарантії від США та Європи - 90%, військовий вимір - 100%, план процвітання фіналізується", - сказав глава держави на прес-конференції.

Водночас президент США Дональд Трамп теж підтвердив, що загалом фіналізовано 95%.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, 28 грудня Володимир Зеленський прибув до Флориди для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорювали мирний план щодо досягнення завершення війни в Україні.

Зокрема, Зеленський анонсував, що будуть обговорюватися гарантії безпеки. За даними CNN, Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України, щоб вони були проголосовані.

"Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет", - підкреслив високопоставлений американський чиновник.

Детальніше про хід переговорів, що було відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

