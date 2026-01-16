RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украине придется пойти на "болезненные уступки" ради мира, - президент Чехии

Фото: Петр Павел (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Чешский лидер Петр Павел заявил, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны. По его словам, Киев готов к такому шагу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Павел сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Чехии подчеркнул, что Украина сделала много на пути к получению приемлемого решения.

"Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вся эта работа, которая была проделана при подготовке этих документов, не была напрасной", - заявил он.

Кроме того, чешский лидер сказал, что важную роль в противодействии агрессии РФ должны играть США, и добавил, что ЕС не может оставаться в стороне.

"К сожалению, печальный факт, что без США не будет решения вопроса войны в Украине. И это болезненно для Европы, что ключевую роль играют Штаты. Но это не означает, что Европа и европейские страны должны быть в стороне от этих усилий", - заявил Павел.

 

Переговоры по мирному плану

Напомним, Украина продолжает вести переговоры с европейскими и американскими партнерами по мирному плану. Сегодня Зеленский заявил, что Украина и США пока находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения

Несмотря на все наработки и якобы стопроцентные гарантии безопасности для Украины, главный и самый противоречивый вопрос территорий пока так и не решился, хотя глава Белого дома говорит, что к решению близко.

Недавно Зеленский заявил, что мирный план пока готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на 100%.

Кроме того, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.

7 января в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве США. Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Недавно стало известно, что Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Тем временем Зеленский надеется получить ответ от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца.

Отметим, на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

ЧехияВойна в Украинемирный план США