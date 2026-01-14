ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Лідери G7 переконуватимуть Трампа в Давосі підтримати гарантії безпеки для України, - FT

Середа 14 січня 2026 03:38
UA EN RU
Лідери G7 переконуватимуть Трампа в Давосі підтримати гарантії безпеки для України, - FT Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Наступного тижня союзники Києва по G7 зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Європейської комісії планують узяти участь у запланованій зустрічі лідерів із Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня", - розповіли чотири чиновники, обізнані з планами.

Зокрема, офіційні особи ведуть переговори про деталі зустрічі, яка має відбутися 21 січня і може включити до себе інших лідерів "коаліції охочих". За словами чиновників, радники з нацбезпеки з коаліції також планують провести окрему зустріч.

Як пише Bloomberg, на зустрічі лідерів у Давосі планують отримати схвалення Трампа на угоди, які вважаються критично важливими для запобігання повторній війні і які були досягнуті минулого тижня в Парижі. Йдеться про зустріч "коаліції рішучих", у якій брали участь, зокрема, спецпредставник Трампа з питань України та командувач силами оборони країн Європи.

"Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії домагатимуться особистої підтримки президента США в питанні гарантій безпеки", - ідеться в публікації видання.

Водночас у Європі стурбовані масштабом особистої підтримки України з боку президента США, якщо буде мирна угода з РФ. Сумніви викликає низка інцидентів за останній рік, у яких він робив різко проросійські заяви щодо конфлікту.

"Без США нічого цього не відбудеться. Поки що незрозуміло, що насправді думає Трамп", - пояснив один із європейських чиновників, який брав участь у переговорах, маючи на увазі спілкування Британії та Франції щодо направлення військ в Україну після припинення вогню.

Видання додало, що присутність шести лідерів, а також глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стала б рекордним показником для країн G7 на заході в Давосі.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 Дональд Трамп Давос Війна в Україні Гарантії безпеки мирний план США
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році