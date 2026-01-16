ua en ru
Головна » Новини » Політика

Україна та США не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди, - Зеленський

П'ятниця 16 січня 2026 14:58
Україна та США не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та США наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди, але обидві країни хочуть найскорішого завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

За його словами, Київ та Вашингтон плідно попрацювали у питанні досягнення миру, але є питання, на які сторони мають різні погляди.

"Я вважаю, якраз в України є ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що Україна, як і США, хоче найскорішого миру, але процес затягує Росія, зокрема у питанні обмінів.

"Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців в полонення? Ми, Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси. Починаючи з гуманітарного трека", - наголосив він.

Трамп заявив, що Україна затягує з мирною угодою

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що нібито Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін готовий укласти мирну угоду, а Україна - менш готова.

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з європейськими та американськими партнерами щодо мирного плану.

28 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Флориду, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Однак, попри всі напрацювання і ніби-то стовідсоткові гарантії безпеки для України, найголовніше та найсуперечливіше питання територій поки так і не вирішилося, хоча глава Білого дому каже, що до рішення близько.

Зеленський своєю чергою заявив, що мирний план наразі готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на 100%.

Також нещодавно у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

7 січня у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Нещодавно стало відомо, що Віткофф і Кушнер збираються відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Поїздка може відбутися вже у січні, однак плани поки що не є остаточними, а строки можуть змінитися через події в Ірані, де понад два тижні тривають масштабні заворушення.

Тим часом Зеленський сподівається отримати відповідь від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця.

Додамо, що наступного тижня союзники Києва по G7 зустрінуться з Трампом у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Зокрема, офіційні особи ведуть переговори про деталі зустрічі, яка має відбутися 21 січня і може включити до себе інших лідерів "коаліції охочих". За словами чиновників, радники з нацбезпеки з коаліції також планують провести окрему зустріч.

