Україні доведеться піти на "болючі поступки" заради миру, - президент Чехії

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 16:39
UA EN RU
Україні доведеться піти на "болючі поступки" заради миру, - президент Чехії Фото: Петр Павел (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Чеський лідер Петр Павел заявив, що Україні доведеться піти на "болючі поступки" для завершення війни. За його словами, Київ готовий до такого кроку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Павел сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Чехії наголосив, що Україна зробила багато на шляху до отримання прийнятного рішення.

"Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе до миру. І ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоби вся ця робота, яка була пророблена під час підготовки цих документів, не була марною", - заявив він.

Крім того, чеський лідер сказав, що важливу роль у протидії агресії РФ мають відігравати США, і додав, що ЄС не може лишатися осторонь.

"На жаль, сумний факт, що без США не буде вирішення питання війни в Україні. І це болюче для Європи, що ключову роль відіграють Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль", - заявив Павел.

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з європейськими та американськими партнерами щодо мирного плану. Сьогодні Зеленський заявив, що Україна та США наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди

Попри всі напрацювання і нібито стовідсоткові гарантії безпеки для України, найголовніше та найсуперечливіше питання територій поки так і не вирішилося, хоча глава Білого дому каже, що до рішення близько.

Нещодавно Зеленський заявив, що мирний план наразі готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на 100%.

Крім того, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

7 січня у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві США. Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Нещодавно стало відомо, що Віткофф і Кушнер збираються відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом Зеленський сподівається отримати відповідь від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця.

Зазначимо, наступного тижня союзники Києва по G7 зустрінуться з Трампом у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Чехія Війна в Україні мирний план США
