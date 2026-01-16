Україні доведеться піти на "болючі поступки" заради миру, - президент Чехії

Чеський лідер Петр Павел заявив, що Україні доведеться піти на "болючі поступки" для завершення війни. За його словами, Київ готовий до такого кроку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Павел сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.