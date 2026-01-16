Украине придется пойти на "болезненные уступки" ради мира, - президент Чехии

Чешский лидер Петр Павел заявил, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны. По его словам, Киев готов к такому шагу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Павел сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.