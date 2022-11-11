Україна повертається до Херсона: ситуація в місті та області (фото, відео)

Сили оборони вже у Херсоні

Після наказу російського командування про відступ на лівий берег Дніпра українські сили стрімко займають населені пункти Херсонської області. На вечір 11 листопада є свідоцтва про присутність військових у самому обласному центрі.

Але ще зранку в центрі міста перед будівлею ОДА на постаменті демонтованого пам'ятника Героям Небесної сотні з'явився державний прапор. Як стало відомо, його повісили партизани.

Фото: перший український прапор в центрі Херсона (telegram журналіста Костянтина Риженка)

І вже у другій половині дня з'явились фото бійців Збройних сил України у Херсоні. Зокрема у мікрорайоні Шуменському.

Фото: мешканці Херсона зустрічають визволителів (telegram журналіста Костянтина Риженка)

Окрім того, мешканці міста почали виходити на вулицю з українською символікою. Місцеві ЗМІ пишуть, що херсонці готуються зустрічати визволителів.

Фото: херсонці виходять на вулицю, щоб зустріти ЗСУ (most.ks.ua)

Офіційно українська сторона не поспішала говорити про захід до Херсона. За словами начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ведеться "військова бойова робота, досить важка та потужна". Хоча у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що обласний центр переходить під український контроль.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені", - зазначили у розвідці.

Станом на 17:00 стало відомо, що Збройні сили України майже повністю контролюють Херсон. Але в Міноборони нагадали, що офіційно підтверджувати та оголошувати про події на фронті можуть президент, саме міністерство та Генштаб.

Ситуація у місті

При відході з Херсона російські війська підірвали теплову електроцентраль, об'єкт обленерго та водоканал, у зв'язку з чим місто залишилося без світла та води.

"Тобто зараз після приходу українських сил потрібні дуже серйозні стабілізаційні заходи щодо забезпечення таких першочергових потреб", - зазначив депутат Херсонської міської ради Юрій Стельмашенко.

Також повідомляється, що не всі російські окупанти встигли залишити Херсон, тому вони змушені переодягнутися в цивільний одяг і переховуватися. За даними "Центру національного опору", у різних районах помічені люди зі зброєю, а на звалищах та в інших місцях заховано російську військову форму, шоломи та бронежилети. Передбачається, що росіяни можуть спробувати створити картинку спротиву ЗСУ.

Антонівський міст

Вранці 11 листопада стало відомо, що Антонівський міст не витримав обстрілів та був зруйнований. У мережі з'явилися фото та відео, на яких видно, що на ньому зруйновано кілька прольотів.

Фото: зруйнований Антонівський міст (suspilne.media)

На думку військового експерта Михайла Жирохова, руйнування Антонівського мосту вигідна російським військам, щоб убезпечити себе від несподіваних ударів Збройних сил України. Але для української сторони він уже не має військової цінності і мав бути зруйнований ще 24 лютого 2022 року.

"Антонівський міст для української армії не має жодного значення, бо переправлятися через Дніпро найближчим часом ніхто не буде. Є ділянки фронту в Запорізькій області і коли буде широкомасштабний наступ не сьогодні-завтра, а, скажімо так навесні, тоді може і на краще йти суходолом саме через Запорізьку область", - зазначив він.

Що відбувається в області

Станом на даний момент Генеральний штаб підтвердивзвільнення 12 населених пунктів у Херсонській області - Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенко, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне та Благодатне.

Сьогодні з'явилося відео підняття українського прапора у селі Білозерка. Від цього населеного пункту до Херсона прямий менше 10 кілометрів. Також на відео видно, що місцеві жителі зривають російську символіку.

Крім того, українські сили зайшли до села Чайкине (Херсонський район), а також до села Високе та Львівські Отруби у Бериславському районі. Станом на зараз з високою ймовірністю під контроль українських військ переходить вся правобережна частина Херсонської області.

Фото: українські сили зайняли всю правобережну частину Херсонської області (deepstatemap.live)