Херсон все ближче. Над селищем Білозерка підняли український прапор (фото)

У Білозерці в Херсонській області підняли український прапор. Від цього населеного пункту до Херсона залишається менше 10 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Видання публікують кадри, як жителі самостійно позбавляються від всього окупантського, що принесли за собою росіяни.

Тим часом, як зазначають місцеві ЗМІ, прямими шляхами до самого Херсона залишається менше десяти кілометрів.