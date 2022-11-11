У центрі Херсона партизани вивісили український прапор (фото)

У центрі Херсона майорить український прапор. Відомо, що його туди повісили партизани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевого журналіста Констянтина Риженка в Telegram.

"Рух опору передає вітання. Слава Україні. Фото зараз", - написав він.

Нагадаємо, що український контрнаступ в Херсонській області продовжується. Генштаб зранку підтвердив низку звільнених населених пунктів в регіоні.

Втім, як зазначають в Міноборони, ЗСУ ще не мають доступу до самого міста Херсон і Україна досі не бачить свідчень масового відведення військ ворога з міста.

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