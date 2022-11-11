Україна майже повністю контролює Херсон, - Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Радник Міністерства оборони України Юрій Сак у коментарі BBC заявив, що Україна "майже повністю контролює" Херсон.

При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр попросила українців ще почекати на офіційні повідомлення влади.

"Пам'ятайте, що офіційно підтверджувати та офіційно заявляти про події на фронті можуть - верховний головнокомандувач (президент), Міноборони і Генштаб. Просимо дочекатись офіційної інформації та офіційного підтвердження", - написала вона.

Маляр також попросила журналістів дочекатися дозволу командувача на роботу на звільнених територіях на Херсонському напрямку.

"Прохання не випереджати військових - це небезпечно для життя!" - додала вона.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський також написав, що сьогодні у Херсон повернувся український прапор.

"Херсон незламаний! Сьогодні вільні люди знову змогли вийти на площу Свободи із прапорами України, як це було тоді, коли ворог захопив місто. Ці люди пройшли через страхи окупації та терору, але зберегли Україну в серці!", - написав він.

Радник керівника Офісу президента також згадав фразу першого райхсканцлера Німецької імперії Отто фон Бісмарка: "Русские долго запрягают, но быстро едут".

"У деяких історичних висловах лише з часом проявляється правильний сенс. Знадобилося майже 200 років, щоб усі зрозуміли: весь цей час у цій фразі містилася дика помилка перекладача. Бо "йдуть" росіяни, звичайно, ду-у-уже швидко. Але туди, звідки прийшли. Куди саме? Продовжити може кожен сам…" - написав він.

Нагадаємо, що українські захисники вже заходять у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Українська розвідка закликає окупантів, яких російське командування залишило у Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, - будуть знищені.

Детальніше про те, що відбувається в Херсоні та області - читайте за посиланням в нашому матеріалі.

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