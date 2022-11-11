Окупанти підірвали ТЕЦ у Херсоні: місто залишилося без світла та води

Російські війська під час відходу з Херсона підірвали об'єкт обленерго та водоканал. У зв'язку з чим місто залишилося без світла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської міськради Юрія Стельмашенка в ефірі телемарафону.

"ТЕЦ теж підірвали. ТЕЦ, обленерго та водоканал. Тобто зараз, після приходу українських сил, потрібні дуже серйозні стабілізаційні заходи щодо забезпечення таких першочергових потреб", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог під час відступу намагається максимально пошкодити лінії електропередачі та інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Крім того, як повідомили місцеві жителі, окупнати також підірвали у місті котельні та телевежу. У зв'язку із чим у Херсоні зберігаються проблеми зі зв'язком.

При цьому, за словами керівника прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, на правому березі Дніпра поблизу Херсона досі залишаються окупаційні війська РФ.

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