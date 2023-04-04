Україна повернула з полону 12 людей та перший транш від МВФ: новини за 3 квітня

Вчора, 3 квітня 2023 року, Україна повернула з російського полону 10 військових та двох цивільних. А також Україна отримала перший транш від МВФ у рамках нової програми підтримки.

Війна Росії проти України: останні новини

Україна повернула з російського полону 10 військових та двох цивільних

В понеділок, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних.

"З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки в Донецькій області, поблизу Кремінної та Червонопопівки в Луганській області", - йдеться у заяві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Україна отримала перший транш від МВФ у рамках нової програми підтримки

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, Україна отримала 2 млрд спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 млрд доларів.

Пишний подякував партнерам за швидку допомогу. Він зазначив, що Україна вже активно працює для успішного проходження першого перегляду програми та отримання наступного траншу від МВФ.

У Повітряних силах розповіли, скільки винищувачів вже отримала Україна

На озброєнні у Повітряних сил ЗСУ наразі є п'ять бригад винищувачів Су-27 та МіГ-29.

"Це історичний крок - передача Україні таких видів озброєння (МіГ-29 від Польщі, - ред.). Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади Су-27 та три - МіГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, перший крок до передачі такого типу озброєння - це знак для інших країн.

США на цьому тижні відправлять новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати Америки на цьому тижні планують відправити до України новий пакет допомоги.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що Україна продовжує вести запеклу боротьбу проти росіян та українським військовим необхідна підтримка.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 3 квітня, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд доларів.

Без перемоги у війні питання членства України в НАТО не матиме значення, - Столтенберг

Позиція НАТО щодо членства України в альянсі не змінилася. Проте без перемоги у війні з Росією питання вступу не матиме значення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що позиція НАТО щодо заявки України "залишається незмінною" і полягає в тому, що "вона стане членом альянсу".

Водночас Столтенберг наголосив, що без перемоги України у війні у цьому не буде сенсу. Тому в НАТО зосередилися на тому, аби зберегти суверенітет України.

"Тож першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є підтримка та подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України", - сказав генсек.

Росія побачила нібито "український слід" у вбивстві "воєнкора" Татарського

У Росії звинувачують українські спецслужби та прихильників фонду Олексія Навального у вбивстві колаборанта та російського пропагандиста Владлена Татарського.

"Здійснений 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського було сплановано спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим "Фондом боротьби з корупцією" Навального, активною прихильницею якого є затримана Дар'я Трепова", - повідомили у Національному антитерористичному комітеті РФ.

В ООН підтвердили загибель понад 500 дітей через вторгнення в Україну

В Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів загинула 501 дитина. Реальна кількість убитих може бути більшою.

Виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел наголосила, що такі дані підтверджені ООН та є попередніми.

"Реальна цифра, швидше за все, набагато вища, а тяжкість наслідків для постраждалих сімей просто неймовірна. Це ще одна трагічна віха для дітей та сімей України", - зазначила Рассел.

Фінляндія стане повноправним членом НАТО сьогодні, - Столтенберг

Фінляндія стане повноправним членом НАТО вже сьогодні, 4 квітня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що приєднання Фінляндії до Альянсу завершиться завтра.

Вступ країни до НАТО буде відзначено на церемонії у вівторок, де, серед іншого, буде піднято фінський прапор біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі.

"Це зробить Фінляндію безпечнішою, і це також зробить безпечнішою Швецію", - сказав Столтенберг на прес-конференції.

Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо, - Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Українські захисники готуються до контрнаступу та деокупації захоплених територій. Якщо окупанти самі не підуть з України, вони будуть знищені.

"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей", - сказав президент України Володимир Зеленський.

При цьому президент підкреслив, що Сили оборони готуються, щоб бути сильними в бою і звільняти нашу землю.