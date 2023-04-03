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Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди для установок CAESAR

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 15:34
Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди для установок CAESAR Фото: Україні передадуть снаряди для установок CAESAR (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Данія та Норвегії домовилися спільно передати Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Вони підходять для артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії .

Збирання боєприпасів із компонентів виробництва обох країн проводитиметься у Данії для подальшої передачі Києву.

"Українці, як і раніше, мають велику і гостру потребу в боєприпасах для боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія активно займається підготовкою різної військової допомоги. Важливим прикладом є наша співпраця з Норвегією", - заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Наголошується, що боєприпаси підходять для самохідних артилерійських установок CAESAR, поставки яких Україні на безоплатній основі схвалив парламент Данії на початку року.

"Очікується, що снаряди будуть передані разом із системами", - йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

Раніше уряд Норвегії вирішив безоплатно передати Україні 12 комплектів дизельних поїздів.

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