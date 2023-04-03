Окупанти встановлюють "зуби дракона" на сході Криму (фото)

Росіяни будують протитанкові бетонні споруди на сході тимчасово окупованого Криму. Вони хочуть продовжити "зуби дракона" до Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крим.Реалії ".

За інформацією видання, укріплення будують на Ак-Монайському перешийку, який з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму. Раніше "зуби дракона" вже проклали від Азовського моря до траси "Таврида", а тепер їх хочуть продовжити до Чорного моря.

Фото: Ак-Монайський перешийок на карті (натисніть, щоб збільшити)

У "Крим.Реалії" додають, що бетонні піраміди укладають у три ряди між селищем Приморське та селом Батальне.

Фото: оборонні споруди росіян у Криму (krymr.com)