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Фінляндія стане повноправним членом НАТО завтра, - Столтенберг

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Понеділок 03 квітня 2023 14:19
Фінляндія стане повноправним членом НАТО завтра, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фінляндія станет повноправним членом НАТО вже завтра, 4 квітня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що приєднання Фінляндії до Альянсу завершиться завтра.

Вступ країни до НАТО буде відзначено на церемонії у вівторок, де, серед іншого, буде піднято фінський прапор біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі.

"Це зробить Фінляндію безпечнішою, і це також зробить безпечнішою Швецію", - сказав Столтенберг на прес-конференції.

Додамо, що Швеція також подала заявку на членство, але Туреччина поки що не ратифікувала її. При цьому переговори між країнами тривають.

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Завтра до Брюсселя прибуде президент Фінляндії Саулі Нііністе та візьме участь в офіційній церемонії приєднання країни до НАТО.

Фінляндія передасть на зберігання уряду США в Брюсселі документ про приєднання до Альянсу перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Окрім президента Нііністе та міністра закордонних справ Пекки Гаавісто, у церемонії підняття прапора візьме участь міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Нагадаємо, наприкінці березня парламент Туреччини ратифікував членство Фінляндії до НАТО. Після цього рішення затвердив президент Реджеп Тайіп Ердоган.

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