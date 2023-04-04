Украина вернула из плена 12 человек и первый транш от МВФ: новости за 3 апреля

Вчера, 3 апреля 2023 года, Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских. А также Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы поддержки.

Война России против Украины: последние новости

Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских

В понедельник, 3 апреля, Украина вернула из российского плена еще 12 граждан. Среди них 10 военных и 2 гражданских.

"Из неволи освобождены 12 украинцев: 10 военных и двое гражданских. Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытное и Орехово-Васильевка в Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки в Луганской области", - говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что также возвращены двое гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы поддержки

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, Украина получила 2 млрд специальных прав заимствований, что составляет около 2,7 млрд долларов.

Пышный поблагодарил партнеров за скорую помощь. Он отметил, что Украина уже активно работает для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ.

В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей уже получила Украина

На вооружении у Воздушных сил ВСУ сейчас пять бригад истребителей Су-27 и МиГ-29.

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши, - ред.). Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады Су-27 и три - МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, первый шаг к передаче такого типа вооружения – это знак для других стран.

США на этой неделе отправят новый пакет помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки на этой неделе планируют отправить в Украину новый пакет помощи.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Украина продолжает вести упорную борьбу против россиян и украинским военным необходима поддержка.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 апреля, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов.

Без победы в войне вопрос членства Украины в НАТО не будет иметь значения, - Столтенберг

Позиция НАТО относительно членства Украины в альянсе не изменилась . Однако без победы в войне с Россией вопрос вступления не будет иметь значения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что позиция НАТО по заявке Украины "остается неизменной" и заключается в том, что "она станет членом альянса".

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что без победы Украины в войне в этом не будет смысла. Поэтому у НАТО сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.

"Итак, первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является поддержка и дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины", - сказал генсек.

Россия увидела якобы "украинский след" в убийстве "военкора" Татарского

В России обвиняют украинские спецслужбы и поклонников фонда Алексея Навального в убийстве коллаборанта и российского пропагандиста Владлена Татарского.

"Совершен 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры среди лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова" , - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину

В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок. Реальное количество убитых может быть больше.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел подчеркнула, что такие данные подтверждены ООН и являются предварительными.

"Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, а тяжесть последствий для пострадавших семей просто невероятна. Это еще одна трагическая веха для детей и семей Украины", - отметила Рассел.

Финляндия станет полноправным членом НАТО сегодня, - Столтенберг

Финляндия станет полноправным членом НАТО уже сегодня, 4 апреля, во время встречи министров иностранных дел стран Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что присоединение Финляндии к Альянсу завершится завтра.

Вступление страны в НАТО будет отмечено на церемонии во вторник, где, среди прочего, будет поднят финский флаг у штаб-квартиры Альянса в Брюсселе.

"Это сделает Финляндию более безопасной, и это также сделает более безопасной Швецию", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Россиянам еще пора уйти, иначе мы их уничтожим, - Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Украинские защитники готовятся к контрнаступлению и деоккупации захваченных территорий. Если оккупанты сами не уйдут из Украины, они будут уничтожены.

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что Силы обороны готовятся быть сильными в бою и освобождать нашу землю.