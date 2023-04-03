ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці покращили тактичне положення на Донецькому напрямку, - Дмитрашківський

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 03 квітня 2023 13:00
Українські бійці покращили тактичне положення на Донецькому напрямку, - Дмитрашківський Фото: українські бійці покращили тактичне положення на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На Донецькому напрямку українським силам вдалося покращити своє тактичне положення. Були зайняті деякі позиції, що є стратегічно важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти продовжують атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Там вони намагаються зосередити сили, але їм нічого не вдається. Натомість на Донецькому напрямку нам вдалося покращити своє тактичне положення. Тобто ми зайняли деякі стратегічно важливі позиції", - заявив Дмитрашківський.

При цьому він уточнив, що біля Авдіївки ворог проводить певну ротацію.

"На сьогодні відомо про виведення звідти 200-ї мотострілецької бригади росармії. Їх відвели, щоб вони змогли відновити сили. Натомість є інформація, що туди зайшли "вагнерівці". Та поки що підтвердження цьому немає", - зазначив Дмитрашківський.

Він звернув увагу, що загалом вороги дуже бояться нашого контрнаступу і розуміють, що їхній Донецький напрямок виснажений.

"Вони поступово втрачають свою бойову здатність", - додав Дмитрашківський.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW на Донбасі в районі Бахмута темпи російського штурму продовжують знижуватися.

Додамо, при цьому, за даними Сил оборони, російські військові були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Наразі українські захисники облаштовують там оборонні позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю