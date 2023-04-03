Українські бійці покращили тактичне положення на Донецькому напрямку, - Дмитрашківський

На Донецькому напрямку українським силам вдалося покращити своє тактичне положення. Були зайняті деякі позиції, що є стратегічно важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти продовжують атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Там вони намагаються зосередити сили, але їм нічого не вдається. Натомість на Донецькому напрямку нам вдалося покращити своє тактичне положення. Тобто ми зайняли деякі стратегічно важливі позиції", - заявив Дмитрашківський.

При цьому він уточнив, що біля Авдіївки ворог проводить певну ротацію.

"На сьогодні відомо про виведення звідти 200-ї мотострілецької бригади росармії. Їх відвели, щоб вони змогли відновити сили. Натомість є інформація, що туди зайшли "вагнерівці". Та поки що підтвердження цьому немає", - зазначив Дмитрашківський.

Він звернув увагу, що загалом вороги дуже бояться нашого контрнаступу і розуміють, що їхній Донецький напрямок виснажений.

"Вони поступово втрачають свою бойову здатність", - додав Дмитрашківський.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW на Донбасі в районі Бахмута темпи російського штурму продовжують знижуватися.

Додамо, при цьому, за даними Сил оборони, російські військові були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Наразі українські захисники облаштовують там оборонні позиції.

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